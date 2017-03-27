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Адвокат: Алексей Пичугин исчез из СИЗО "Лефортово"

Бывший сотрудник нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин

Бывший сотрудник нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин

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Бывший сотрудник нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин исчез из следственного изолятора "Лефортово" в Москве. Об этом рассказала адвокат заключенного Ксения Костромина.

Адвокаты не знают, куда переведен Пичугин. С момента прошлого посещения их подзащитного в "Лефортово" информации о его переводе не поступало.

Пичугин был переведен в "Лефортово" в начале июля 2016 года предположительно для дачи показаний на бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского по делу об организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

В 2007 году Пичугин был приговорен к пожизненному лишению свободы по обвинению в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, которое произошло в 1998 году. Европейский суд по правам человека признал суд по этому делу несправедливым. В июне прошлого года расследование убийства Петухова было возобновлено, подозреваемым в причастности к нему был объявлен Михаил Ходорковский.

В октябре 2016 года мать Пичугина написала письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой помиловать ее сына. В Кремле рассказали, что получили письмо.

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