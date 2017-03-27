Путин: Росгвардия должна "реагировать" на "попытки дестабилизации"

Президент России Владимир Путин призвал военнослужащих Росгвардии "профессионально реагировать на попытки под любым предлогом дестабилизировать общественный порядок в стране". Об этом глава государства заявил на торжественном концерте, посвященном дню войск Росгвардии, передает ТАСС.

Накануне в десятках городов России прошли антикоррупционные акции протеста. По всей стране были задержаны до полутора тысяч человек. Сотрудники правоохранительных органов применяли силу к активистам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что о протестах было доложено Путину.