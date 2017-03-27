"Резьбу сорвет к чертям"

Тверской районный суд Москвы арестовал учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 15 суток за неповиновение полиции, а также оштрафовал его на 20 тысяч рублей по делу об организации акции в центре Москвы. Навальный, как и сотни москвичей, был задержан в воскресенье во время несанкционированной демонстрации "Он нам не Димон". Акции против коррупции, большинство из которых также были несанкционированными, состоялись по всей России. Суд в Москве рассматривает сегодня административные дела задержанных, в том числе – в отношении сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, которые вели прямую трансляцию событий в Москве.

Алексея Навального задержали еще до начала московской антикоррупционной акции протеста, хотя до Тверской улицы – места сбора демонстрантов – он доехать успел. Ночь оппозиционный политик провел в отделении полиции района "Коньково". Навальному были предъявлены обвинения в организации несанкционированной акции, а также в неподчинении требованиям сотрудника полиции.

Всего в Москве были задержаны более тысячи человек. Большинство из них отпустили после составления протоколов о нарушения порядка проведения уличной акции. Как минимум 120 человек оставались в столичных ОВД до утра. Десятки задержанных насчитываются и в других российских городах. В большинстве из них задержания проходили грубо, с применением силы, рассказал в интервью Радио Свобода юрист международной правозащитной группы "Агора" Алексей Глухов:

– На мой взгляд, задержания за участие в мирных акциях, неважно, какой статус придает им власть (согласованная или не согласованная), в любом случае является грубым нарушением гражданских прав. Разумеется, в большинстве своем эти задержания были сопряжены с применением физической силы. Некоторых задержанных несли за руки и за ноги. Точное число задержанных по всей стране назвать сложно. Говорят, что в Москве – более тысячи. В регионах измеряют десятками. Есть задержанные в Краснодаре, в Екатеринбурге… В Чебоксарах задержанных не было, были лишь только условно задержанные несовершеннолетние, не достигшие 16 лет. Они были сразу же отпущены. Будут применять меры в отношении их родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Потому что наше российское законодательство не позволяет лицам, не достигшим 16 лет, принимать участие в публичных мероприятиях без сопровождения их законных представителей. Много задержанных несовершеннолетних также в Москве и в Нижнем Новгороде.

Оформляют в основном по статье 20.2 в различных вариациях. Есть регионы, где оформляют по части 1 этой статьи, пишут: "Нарушение порядка организации публичного мероприятия". В большинстве регионов, ввиду того что власти отказались практически везде согласовывать публичные мероприятия, даже в так называемых гайд-парках, оформляют по части 2 статьи 20.2 – "Проведение публичного мероприятия без подачи уведомления". Хотя это, конечно, очень ошибочное определение, потому что уведомление подавалось фактически во всех регионах. На участников оформляли часть 5 статьи 20.2 – это нарушение участниками правил законодательства о митингах. Но наиболее рьяные сотрудники полиции также предпринимают попытки привлекать еще и по 19.3, то есть "Невыполнение законных требований сотрудников полиции разойтись".

Есть информация о том, что в Москве возбуждено уголовное дело по 318-й статье в отношении неустановленных лиц. Это причинение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. В связи с этим, я думаю, будут определенные правовые последствия. Вопрос – насколько сильно власти захотят раскручивать эту историю, как в свое время "Болотное дело". Предпосылки к этому есть.

– ​Вы упомянули несовершеннолетних. Много ли в Москве было задержано молодых людей школьного возраста?

– По нашей информации, это несколько десятков. И все они совершенно с разными правовыми последствиями были отпущены. С кого-то просто брали данные и отпускали. С кого-то брали объяснение, устанавливали, где они живут и прочее. Для них правовые последствия тоже могут быть, если они не достигли возраста 16 лет, они не несут самостоятельную ответственность за нарушение административного правонарушения. К ним могут применяться только лишь меры воспитательного воздействия, которые, на самом деле, еще более жестокие, чем ответственность за нарушение на митингах. Потому что мерами воспитательного воздействия может быть помещение до 30 дней в специальный приемник для содержания несовершеннолетних правонарушителей. А там, грубо говоря, условия как в колонии-поселении. Там ограничена свобода очень сильно, фактически это заключение. Плюс их родителей будут привлекать. По регионам очень много несовершеннолетних было задержано. Но правовые последствия совершенно разные в каждом регионе. Где-то сразу вызывались родители. На родителей составлялись протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, но там незначительные штрафы. А где-то последствия наступят в будущем. Поэтому все несовершеннолетние, которые оставили свои данные, в большинстве своем создали правовые условия для привлечения их родителей. А те, кто достиг 16-летнего возраста, будут, скорее всего, нести ответственность по части 5 статьи 20.2.

​– Многих наблюдателей впечатлило, что протест затронул даже кавказский регион. А отличалась ли как-то ситуация с задержаниями в Махачкале, где в акции приняли участие не менее 150 человек?

– Нет. Там более сотни задержанных. В отношении некоторых оформлены протоколы по статьям 19.3 и 20.2. Для Кавказа это не новые статьи. Там есть определенная судебная практика. Просто там не было никогда массовости оформления. Это и испытание для сотрудников полиции, и для судов. Как они смогут переварить такое количество протоколов? По части 2 статьи 20.2 предусмотрен арест до 10 суток. Соответственно, рассмотрение должно быть в течение дня, в который поступил протокол. Это должно быть моментально. 100 человек просто технически невозможно пропустить через махачкалинские суды. Соответственно, там могут быть самые неправосудные решения, – полагает юрист Алексей Глухов.

В воскресенье в Москве были задержаны также 17 сотрудников Фонда борьбы с коррупцией. Полицейские пришли в офис организации в воскресенье днем и заявили, что намерены провести обыск "из-за сообщения об угрозе взрыва". В тот момент сотрудники фонда вели онлайн-трансляцию акции "Он нам не Димон". Их отвезли в отделение полиции, где они провели всю ночь, и обвинили в "неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции". После задержания сотрудников полицейские продолжили обыск. В понедельник поступило сообщение о том, что из офиса ФБК вынесли технику. Вход в офис опечатан и охраняется полицией.

Многие наблюдатели назвали массовые акции, прошедшие в воскресенье по всей стране, беспрецедентным событием в политической истории России. В частности, политик Владимир Милов написал о том, что это "серьезный разворот в нашей внутриполитической ситуации". По его мнению, акция показала, что людей достали "десятилетия безнадеги воровской власти".

Обозреватель Александр Морозов замечает, что "акция в 80 городах войдет в политическую историю РФ", и подчеркивает, что в стране "обнаружилась новая среда людей, готовых заново настаивать на гражданских свободах, на политическом участии".

"Новая среда" – это, в первую очередь, большое количество совсем юных людей, в том числе несовершеннолетних. По мнению политолога, профессора МГИМО Валерия Соловья, это одно из свидетельств того, что в России события будут развиваться "по радикальному сценарию":

– Я говорил еще с октября прошлого года, что в 2017 году в России начнутся серьезные перемены. Эти перемены будут реализовываться в форме политического кризиса. То, что мы сейчас видим, это первая стадия этого политического кризиса, я бы сказал, первый натиск. Потому что это будет развиваться посредством нескольких волн. Я считаю, что уже в апреле последуют репрессии против политических и гражданских активистов.

​– Что-то вроде нового "Болотного дела"?

– Да, но я думаю, что на этот раз это будет носить более масштабный и менее правовой характер.

– Как вы считаете, почему так много юных людей вышли на улицы?

– Это как раз очень хорошо понятно. Во всех таких ситуациях одна общая причина – у них нет никакой перспективы, а власти они не верят. Но когда выходит молодежь, следует ожидать, что события будут развиваться по радикальному сценарию. Во всех политических кризисах, в том числе революционных, молодежь выступает с запалом и авангардом. И то, что она в России сейчас вышла, означает радикализацию ситуации. Это совершенно верный универсальный признак.

– Впечатлило ли вас то, что даже на Кавказе люди приняли участие в протесте?

– Это означает только, что это общенациональный политический кризис. Это первая его стадия. Вторую стадию, значительно более масштабную, мы увидим осенью.

– Есть ли у власти в России сейчас механизмы удержать этот запал в рамках мирного протеста?

– Возможности есть, но для этого надо изменить политику. Я не уверен, что власть на это пойдет. Я думаю, что она пойдет знакомым, хорошо известным ей путем "закручивания гаек". А поскольку резьба и гайки ржавые, то все сорвет к чертям, – полагает Валерий Соловей.

Фонд борьбы с коррупцией в начале марта опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции. После того, как ни сам Медведев, ни его представители не ответили на предъявленные обвинения, Навальный призвал провести митинги по всей стране 26 марта. Антикоррупционные акции протеста прошли в воскресенье в десятках российских городов. В них участвовали от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. В Москве несогласованная акция проходила в формате прогулки. По разным данным, в ней приняли участие от 8 до 20 тысяч человек.