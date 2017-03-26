В России прошли многотысячные антикоррупционные акции протеста

В десятках городов России 26 марта прошли антикоррупционные акции протеста. В них участвовали от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Митинги состоялись даже в тех городах, где власти официально запретили их проведение. Радио Свобода вело прямую трансляцию с акций протеста.

В Москве несогласованная акция проходила в формате прогулки. По разным данным, в ней приняли участие от восьми до 20 тысяч человек. Правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщает более чем о 600 задержанных. Полиция применяла силу к активистам. Несмотря на нескольких пострадавших от рук сотрудников правоохранительных органов, в мэрии Москвы действия полицейских назвали "безукоризненными".

В числе задержанных в столице оказался оппозиционер Алексей Навальный. В полицию также были доставлены сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), которые вели онлайн-трансляцию с антикоррупционных митингов по всей стране. В офисе организации прошел обыск. Возбуждено дело по статье о "Возбуждении ненависти либо вражды". В чем именно подозревают соратников Навального, пока неизвестно.

В Петербурге на акцию протеста против коррупции вышли около семи тысяч человек. Сначала они митинговали на Марсовом поле, после чего двинулись на Дворцовую площадь. Акция завершилась прогулкой по городу и задержаниями на площади Восстания. Всего, по данным интернет-издания "Бумага", в полицию попали около 50 человек.

В Дагестане на антикоррупционной акции были задержаны 150 активистов, передает "Открытая Россия". Полицейские также препятствовали проведению митингов в Туле, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, Тамбове, Самаре, Хабаровске, Екатеринбурге, Липецке и еще нескольких городах. Несмотря на многотысячные акции по всей России ни один федеральный телеканал не сообщил о протестах.​

Навальный призвал своих сторонников выйти на антикоррупционные митинги в связи с возможной причастностью главы российского правительства Дмитрия Медведева к коррупции. Сам премьер-министр до сих пор не ответил на предъявленные ему обвинения.