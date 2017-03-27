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Москва: закрыт памятник Пушкину, у которого 26 марта проходил протест

26 марта у памятника Александру Пушкину в Москве

26 марта у памятника Александру Пушкину в Москве

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Власти Москвы перекрыли доступ к памятнику Александру Пушкину, у которого накануне проходила многотысячная антикоррупционная акция протеста. Власти города заявляют, что памятник закрыт на реставрацию. Работы продлятся до сентября 2017 года, передает "Интерфакс".

26 марта в десятках городов России прошли митинги против коррупции. В Москве акция проходила в формате прогулки. Более тысячи активистов попали в полицию, большинство из них были задержаны у памятника Пушкину. В настоящее время территория около монумента огорожена забором.

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