Москва: закрыт памятник Пушкину, у которого 26 марта проходил протест

Власти Москвы перекрыли доступ к памятнику Александру Пушкину, у которого накануне проходила многотысячная антикоррупционная акция протеста. Власти города заявляют, что памятник закрыт на реставрацию. Работы продлятся до сентября 2017 года, передает "Интерфакс".

26 марта в десятках городов России прошли митинги против коррупции. В Москве акция проходила в формате прогулки. Более тысячи активистов попали в полицию, большинство из них были задержаны у памятника Пушкину. В настоящее время территория около монумента огорожена забором.