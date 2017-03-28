Россия отказалась сотрудничать с США по громкому делу об отмывании денег

Американская федеральная прокуратура заявила о том, что российские власти отказались сотрудничать в деле об отмывании российских денег в Соединенных Штатах и попросила американский суд приобщить к делу по иску к компании Prevezon показания и документы, полученные российским адвокатом.

15 мая в американском федеральном суде в Нью-Йорке должно начаться рассмотрение гражданского иска к зарегистрированной на Кипре компании Prevezon Holdings, владельцем которой является россиянин Денис Кацыв, сын бывшего вице-президента РЖД Петра Кацыва. Прокуратура обвиняет компанию в том, что она приобрела недвижимость в Нью-Йорке на средства, которые были получены в результате мошенничества, раскрытого юристом фонда Hermitage Сергеем Магнитским. По данным следствия, около 2 миллионов долларов из 230, которые предположительно были похищены мошенниками, было потрачено на приобретение квартир в Нью-Йорке.

Поскольку Россия отказалась сотрудничать с американскими следователями, прокуратура просит судью приобщить к делу документы и видеозапись показаний российского адвоката, чье имя не разглашается. Эти документы, проливающие свет на происхождение средств, использованных для покупки нью-йоркской недвижимости, были обнаружены адвокатом во время ознакомления с материалами другого дела.

Запрос прокуратуры поступил в суд через два дня после того, как в реанимации с тяжелейшими травмами оказался адвокат матери Магнитского Николай Горохов, выпавший из окна своей квартиры в невыясненных обстоятельствах. По словам главы фонда Hermitage Билла Браудера, Николай Горохов должен был давать показания во время судебного процесса в Нью-Йорке.