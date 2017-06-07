В метро Новосибирска пассажиры толкали сломавшийся поезд

В Новосибирске на станции метро "Красный проспект" утром в среду в час пик сломался электропоезд и, чтобы быстрее освободить путь и восстановить движение, пассажиры помогали толкать состав. Сообщение об этом появилось на странице новосибирской службы эвакуации "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте" со ссылкой на очевидцев.

К записи прикреплена фотография, на которой один из пассажиров пытается толкать поезд в сторону тоннеля. Перед составом стоят несколько сотрудников полиции.



Это не первый случай в России, когда пассажирам приходится толкать сломавшийся транспорт. В декабре 2014 года в аэропорту Игарка в Красноярском крае самолёт Ту-134 примерз к взлетной полосе и его пришлось толкать.