В Бонне пройдет церемония вручения премии Бориса Немцова

12 июня в немецком Бонне пройдет церемония вручения премии Бориса Немцова. Ее обладателем с формулировкой "За отстаивание демократических ценностей в России" стал оппозиционный активист Ильдар Дадин.
В 2016 году награда фонда Немцова досталась члену партии "Яблоко" Льву Шлосбергу.
Ильдар Дадин стал первым, кого осудили в России за неоднократное участие в несогласованных акциях. В декабре 2015 года суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.
1 ноября прошлого года Дадин пожаловался на избиения в колонии в Сегеже, где он отбывал наказание, однако проверка не выявила нарушений прав осужденного. Приговор активисту был отменен Верховным судом, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда. Дадин вышел на свободу 26 февраля.
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