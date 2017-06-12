В Бонне пройдет церемония вручения премии Бориса Немцова

12 июня в немецком Бонне пройдет церемония вручения премии Бориса Немцова. Ее обладателем с формулировкой "За отстаивание демократических ценностей в России" стал оппозиционный активист Ильдар Дадин.

В 2016 году награда фонда Немцова досталась члену партии "Яблоко" Льву Шлосбергу.

Ильдар Дадин стал первым, кого осудили в России за неоднократное участие в несогласованных акциях. В декабре 2015 года суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.

1 ноября прошлого года Дадин пожаловался на избиения в колонии в Сегеже, где он отбывал наказание, однако проверка не выявила нарушений прав осужденного. Приговор активисту был отменен Верховным судом, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда. Дадин вышел на свободу 26 февраля.