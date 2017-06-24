В Колумбии освобождены нидерландские журналисты

В Колумбии освобождены два нидерландских журналиста. Они удерживались около недели в заложниках повстанческой группировкой Армия национального освобождения (АНО). Это сообщение подтверждено 24 июня министерствоми иностранных дел Нидерландов.
Журналисты отправились в колумбийскую провинцию Северный Сантандер по заданию телеканала KRO-NCRV, чтобы разыскать биологическую мать урожденной колумбийки, много лет живущей в Нидерландах у приемных родителей. В граничащей с Венесуэлой провинции дислоцированы отряды АНО.
По словам представителей группировки, находящейся в вооруженном противостоянии с правительственными силами с конца 1960-х годов, журналистов задержали, чтобы проверить, с какой целью они находятся в конфликтном регионе. Как заявил один из освобожденных, "было очень тяжело, но наши похитители были очень милы".
Выкуп за освобождение журналистов не выплачивали, уточнили представители нидерландского телеканала.
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