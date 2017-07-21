Путин и дети. Эфир в 21:05.

В Сочи прошла встреча Владимира Путина с учащимися образовательного центра для одарённых детей «Сириус».

Путин формально продолжил традиционную линию поведения российско-советских вождей, открытую знаменитым эпизодом "Ленин и дети". Впрочем, по мнению наблюдателей, эта встреча Президента РФ с детьми случилась не посто так, а стала своего рода ответом на необычайно высокую, массовую активность молодежи и подростков во время антикоррупционных акций Алексея Навального 26 марта и 12 июня. Было видно, что Путину общение с одаренными детьми доставляло искреннее удовольствие.

С кем свяжет свое близкое и отдаленное будущее современная российская молодежь - с Путиным, Навальным или? - обсуждают журналист Саид Бицоев, эксперт по коррупции Максим Круглов.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий программы - Владимир Кара - Мурза - старший.