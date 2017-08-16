Террористы именем Российской Федерации. Эфир в 18:05

30 августа Верховный суд России рассмотрит жалобы подсудимых на приговор по так называемому делу "Чистопольского джамаата". В марте этого года Приволжский окружной военный суд в Казани признал девятерых человек виновными в серии поджогов церквей, запусках ракет в "Нижнекамскнефтехим" и закладке бомб в Билярске. Они получили от 16 до 24 лет строгого режима.

Ряд правозащитников называют это дело примером того, как спецслужбы и правоохранительные органы, желающие продемонстрировать успехи в противодействии терроризму и экстремизму, привлекают к ответственности случайных людей.

О неправомерном антиэкстремизме и о деле «Чистопольского джамаата», говорим сегодня с гостями в студии РС – директором информационно-аналитического центра "СОВА" Александром Верховским и координатором проекта Gulagu.net по Приволжскому федеральному округу Альмирой Жуковой. На видеосвязи из Казани - адвокаты Борис Маслов и Руслан Гарифуллин.