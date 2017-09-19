Автомат АК-47 - культурный бренд России? Эфир в 21:05

В Москве во время открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову задержали активиста с плакатом "Конструктор оружия – конструктор смерти". По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", Андрея Киселева, стоявшего в одиночном пикете, задерживали шестеро сотрудников полиции. Они не объяснили свои действия и увезли активиста в отделение "Тверской".

Вскоре Киселева отпустили без составления протокола. После этого активист вернулся к памятнику, где его задержали повторно. Он намерен подать жалобу на полицейских.

Установка памятника Калашникову на Садовом кольце началась летом этого года и шла параллельно с реконструкцией проезжей части. Инициатором строительства монумента является Российское военно-историческое общество. Его официально открыли во вторник в День оружейника. По данным издания "Афиша Daily", часть жителей района высказались против памятника. Михаил Калашников, по их мнению, не имеет отношения ни к Москве, ни к Садовому кольцу.

Создатель автомата Калашникова скончался в Ижевске 23 декабря 2013 года. Он похоронен на Федеральном мемориальном кладбище в Мытищах.

АК-47, а также его модификации и копии – наиболее популярное стрелковое оружие во многих армиях мира, равно как и среди партизан и террористов. Его стали производить в СССР в 1947 году, с тех пор было выпущено около 100 миллионов единиц.

О Михаиле Калашникове - историки Борис Соколов, Александр Широкорад, министр культуры РФ Владимир Мединский.

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