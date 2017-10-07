Британская полиция: дорожный инцидент в Лондоне - "не теракт"

У Музея естественной истории в центре Лондона автомобиль выехал на тротуар, несколько человек получили ранения. В заявлении полиции говорится, что травмы получили несколько пешеходов, однако корреспондент Би-би-си с места события уточнил, что их ранения незначительны.

Полиция ведет расследование произошедшего. Сообщается, что на месте инцидента был задержан один человек, однако полиция подчеркивает, что он пока не арестован – с ним беседуют полицейские.

Как сообщает Би-би-си, к месту происшествия немедленно прибыла вооруженная полиция, в небе кружат полицейские вертолеты, пострадавших отвезла машина скорой помощи.