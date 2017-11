"Райское досье": миллиардеры из России инвестировали в американские соцсети

Структуры и люди, близкие к Кремлю, инвестировали в Facebook и Twitter. К такому выводу пришли в Международном консорциуме журналистов. Накануне было опубликовано расследование, получившее название "Райское досье".

В расследовании, в частности, говорится, что в 2009-2010 годах известный российский бизнесмен и инвестор Юрий Мильнер и владелец USM Holdings миллиардер Алишер Усманов через свой фонд DST Global I скупили около 10 процентов акций Facebook. Бизнес Facebook на тот момент оценивался в 10 миллиардов долларов. В 2012 году компания вышла на IPO и была оценена в 100 миллиардов долларов. Исходя из новой цены, фонд Мильнера и Усманова продал часть акций, выручив от сделки порядка двух миллиардов долларов.

Авторы расследования отмечают, что одним из инвесторов DST Global I был "Газпром инвестхолдинг", владельцем которого является "Газпром". На момент покупки акций Facebook Усманов являлся генеральным директором инвестхолдинга.

По данным газеты The New York Times, "Газпром инвестхолдинг" выделил Мильнеру средства через Kanton Services, оффшорную компанию с Британских Виргинских островов. По информации The Guardian, "Газпром инвестхолдинг" инвестировал в Kanton Services 920 миллионов долларов. Мильнер подтвердил, что Kanton Services выступала инвестором при покупке акций Facebook. При этом представитель Усманова заявил, что владелец USM Holdings никогда не использовал средства государственных компаний для инвестиций в Facebook. Об этом сообщает газета "Ведомости". В 2014 году Усманов продал акции Facebook.

Авторы расследования также отмечают, что в 2011 году Мильнер через фонд DST купил акции Twitter. По данным The New York Times, инвестором сделки выступал российский государственный банк ВТБ, который выделил на сделку с акциями Twitter 191 миллион долларов. В интервью Forbes Мильнер заметил, что DST вышла из капитала Twitter в 2014 году.

Собеседники "Ведомостей" полагают, что ВТБ и "Газпром инвестхолдинг" давали деньги Мильнеру на покупку акций в Facebook и Twitter, но прямого участия в управлении инвестициями не принимали.

The Guardian напоминает, что в 2015 году Мильнер инвестировал 850 миллионов долларов в компанию Cadre, стартап Джареда Кушнера - зятя и советника Дональда Трампа, который впоследствии стал президентом США. Журналисты отмечают, что в связи с расследованием возможного влияния России на президентские выборы в США информация о контактах Мильнера с Кушнером может насторожить.

Сам Мильнер в интервью Forbes отметил, что DST не инвестировал в российские проекты с 2009 года, а сам он и его семья живут в США и последние несколько лет не посещают Россию.

Международный консорциум журналистов обратил внимание не только на связи российских бизнесменов с высокотехнологичными компаниями в США. В расследовании упоминается американский министр торговли Уилбур Росс. После прихода в администрацию Трампа и вступления в должность в начале 2017 года, Росс избавился от большей части своих активов. Однако он, по данным авторов расследования, до сих пор владеет долей в судоходной компании Navigator Holdings Ltd и контролирует с соинвесторами через оффшорные структуры более 30 процентов акций компании.

Журналисты отмечают, что одним из крупнейших клиентов Navigator является российский нефтехимический холдинг "Сибур". В расследовании отмечается, что ключевыми акционерами холдинга являются Кирилл Шамалов, которого называют возможным зятем президента России Владимира Путина, и Геннадий Тимченко, которого считают друга Путина. "Ведомости" отмечают, что Шамалов в 2017 году продал большую часть своего пакета акций основному владельцу холдинга Леониду Михельсону. Сейчас у Шамалова около четырёх процентов акций "Сибура". В министерстве торговли США Международному консорциуму журналистов заявили, что Росс никогда не встречался с Тимченко, Михельсоном или Шамаловым.

5 ноября Международный консорциум журналистских расследований обнародовал новый массив документов, получивший название "Райское досье" или "Досье райских островов" (Paradise Papers). Репортеры изучили почти 13,5 миллионов секретных документов и вскрыли новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков и бизнесменов.