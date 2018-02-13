В Красноярске в седьмой раз с начала года введен режим "черного неба"

В Красноярске в седьмой раз с начала года объявлен режим "черного неба". Синоптики предупредили жителей о загрязнении воздуха вредными примесями в ближайшие трое суток. В Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили, что в городе сложились условия, неблагоприятные для рассеивания опасных веществ в атмосферном воздухе.

Основной причиной называют выхлопные газы и отсутствие ветра в городе. Однако экологи считают главной проблемой выбросы промышленных предприятий. Специалисты передвижной лаборатории обычно фиксируют в воздухе превышение диоксида серы, азота, оксида углерода, мелкодисперсной пыли, сероводорода.

Ранее стало известно, что Красноярск оказался на втором месте по уровню загрязнения воздуха в мире. По данным портала arivisual.com, 4 февраля индекс качества воздуха в городе достиг показателя 294 – это "очень нездоровая атмосфера, близкая к аварийной ситуации". В этот день худшие показатели были только в столице Бангладеш Дакке.

Во время визита Владимира Путина в Красноярск 7 февраля в городе был снят режим “черного неба”. Экологические активисты отметили, что в день приезда президента России трубы предприятий перестали дымить.

Накануне более ста жителей Красноярска вышли на несогласованную акцию протеста выразить недовольство экологической обстановкой в городе. Митинг прошел на площади перед зданием правительства Красноярского края. Некоторые участники акции пришли с плакатами. К протестующим вышел исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин. Он заявил, что большее количество выбросов идет от крупных промышленных предприятий и в следующем году их планируют снизить.