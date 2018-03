Серж Генсбур: Не забудь меня забыть

В пятьдесят восьмом и пятьдесят девятом выпусках программы "Музыка на Свободе"​ – воспоминания о творчестве французского музыканта Сержа Генсбура. Рок-критик Артемий Троицкий с воодушевлением рассказывает о приближающемся юбилее этого "великого певца, композитора, невероятного человека, одного из талантливейших, самых необычных, ярких персонажей популярной музыки ХХ века".​ 2 апреля отмечается 90-летие со дня рождения Генсбура. Умер он ровно 27 лет назад, в начале марта 1991-го.

Родители Сержа Генсбура приехали во Францию из Российской империи, назвали родившегося в 1922 году сына Люсьен, фамилия его поначалу была Гинзбург. Он вырос и изменил пару букв в написании фамилии, в честь английского художника Томаса Генсбура – хотя никогда не отрекался от своего еврейско-российского происхождения. Оттуда же имя Серж, которое Люсьен сам для себя придумал. В этом и следующем выпуске "Музыки на Свободе" мы познакомимся с его потрясающими песнями в исполнении его подруг и поклонников.

За свою жизнь Генсбур написал 550 песен. Многие из них исполнял сам, но примерно половину исполнили другие артисты, в основном женщины. Со многими из этих прекрасных дам у Генсбура, известного сердцееда, были, что называется, отношения. Не исключением стала и Брижит Бардо, роман с которой случился во второй половине 1967-го и начале 1968 года. В то время Генсбур написал для нее сразу два альбома с кучей песен, кучей хитов: "Бонни и Клайд" и "Форд Мустанг", например. Композиция, которую я отобрал, называется в честь мотоцикла "Харли Дэвидсон". В альбомы эта песня не включена, она выходила только на многочисленных "сборниках", а изначально это был сингл.

Другая певица, с которой, правда, у Генсбура вроде бы романа не было, – Франсуаза Арди, виднейшая представительница стиля "е-е". Для нее Серж Генсбур аранжировал американскую мелодию: он был не только композитором и автором текстов, но и замечательным аранжировщиком тоже, очень часто песни других авторов в его обработке звучали совершенно по-новому, часто гораздо более эффектно. Обработке подвергались не только популярные мелодии, но и темы классической музыки. В данном случае речь идет о песне "Как сказать тебе "прощай". Была это американская инструментальная пьеса, Генсбур по просьбе Франсуазы Арди написал на нее текст и сделал аранжировку, получилось изумительно! Запись 1968 года.

​Франс Галль – еще одна французская певица, представительница стиля молодежной музыки "е-е", которая записала несколько хитов с Генсбуром. Это прелестнейшие песни, вот одна из них, ставшая в 1965 году победителем конкурса "Евровидения". Франс Галль представляла не Францию, а Люксембург и победила. "Кукла восковая, кукла говорящая".

Следующая песня вам, скорее всего, известна поскольку она невероятно красива и очень известна. Исполняет ее главная женщина в жизни Генсбура, английская актриса и певица Джейн Биркин. Генсбур и Биркин познакомились в 1968 году, был у них очень страстный и в то же время очень публичный роман. Записал Генсбур с Джейн Биркин свою самую известную песню "Я люблю тебя... а я больше нет", а на второй стороне сингла была как раз песня, которую я вам сейчас представлю, она называется "Джейн "Би". Это тот случай, когда Генсбур позаимствовал классическую мелодию, мелодию Фредерика Шопена, прелюдия номер четыре ми минор. Невероятно красивая и невероятно грустная песня. Джейн Биркин перечисляет фактически свои данные: Джейн такая-то, родилась тогда-то, англичанка, глаза такого-то цвета, волосы такие-то. И в конце фраза: найдена мертвой у дороги.

У Сержа Генсбура и Джейн Биркин в 1971 году родилась дочь Шарлотта. Были у Генсбура и более ранние, и более поздние дети. Когда девочке исполнилось 15 лет, папа Генсбур написал для нее целый альбом под названием "Шарлота навсегда", а также снял фильм под этим же названием. Из этого фильма и альбома – песня "Эластик". Кстати, именно в том же 1986 году у Генсбура родился младший ребенок, сын Люсьен, названный так в честь несостоявшегося имени папы. Он более известен в мире как Лулу, тоже уже записывает музыку.

Зизи Жанмер – не певица, а танцовщица, знаменитая балерина, жена, кстати говоря, великого французского хореографа Ролана Пети. И вот Зизи Жанмер в своих театральных шоу пела разные песни Сержа Генсбура. Считается, что больше, чем у Жанмер, песен Генсбура в репертуаре было только у Джейн Биркин. Вот 1977 год, альбом "Бобино", так называется один из крупнейших в Париже концертных залов, песня "Женщина-вамп и вампир". Эта песня дала название сборнику, с которого я позаимствовал записи Бриджит Бардо и Франсуазы Арди.

Генсбур и Биркин расстались в 1980 году. Генсбур, по всему судя, был безутешен, к тому же сказались его извечные склонности к алкоголизму и буйному образу жизни – в общем, покатился человек по наклонной плоскости с максимальной скоростью. Считается, что остановила его Катрин Денёв, еще одна великая французская актриса, один из символов Франции, собственно говоря, как и Генсбур. В 1981 году, в разгар романа с Денёв, Генсбур сделал ей подарок: сочинил для нее несколько песен, и сложился единственный в карьере Денёв музыкальный альбом "Не забудь меня забыть". Из него – композиция "Заморская телеграмма".

Еще через 10 лет Серж Генсбур умер ночью во сне от сердечного приступа. За минувшие четверть века культ Генсбура, сложившийся еще при его жизни, только разрастался, причем и за пределами Франции. Генсбур – фанатично почитаемый персонаж в странах англосаксонского мира, да и в России его знают достаточно неплохо.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 58):

1. The Wedding Present (UK). Fordland, LP Going, Going...

2. Nive & The Deer Children (Greenland). Ole, LP Feet First

3. Ghost of You (Czech Republic). Horses, LP Glacier & the City

4. Mamadou Kelly (Mali/USA). Mahim nime, LP Politiki

5. Brigitte Bardot (France). Harley Davidson, LP Vamps et vampire

6. Françoise Hardy (France). Comment te dire adieu, LP Vamps et vampire

7. France Gall (France). Poupee de cire, Poupee de son, LP Vamps et vampire

8. Jane Birkin (UK/France). Jane B" LP Jane Birkin/Serge Gainsbourg

9. Charlotte Gainsbourg (France). Elastique, LP Charlotte for Ever

10. Zizi Jeanmaire (France). Vamp et vampire, LP Bobino

11. Catherine Deneuve (France). Overseas Telegram, LP Souviens-toi de m'oublier

12. PVT (Australia). Kangaroo, LP New Spirit

13. N-Qia (Japan). Glitter, LP Fantasica

14. Nikos Protopapas & Rebetiko Guitars Project (Greece). I paliotrechadira, LP Tempo