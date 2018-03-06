Сексизм? Не слышали. Эфир в 21:05

8 марта отмечают Международный женский день, праздник, который в России из дня борьбы за права женщин превратился в "День весны, красоты и женственности".

Споры о равноправии мужчин и женщин не прекращаются полторы сотни лет. Но именно в последние годы, в том числе и благодаря развитию соцсетей, скандалы, связанные с сексизмом или сексуальными домогательствами, становятся заметнее, а в дискуссию вокруг проявлений сексизма вовлекается все большее число людей. Сексизм – что это, и при чем здесь 8 марта? Поговорим об этом с Натальей Биттен и Валерием Запорожченко.