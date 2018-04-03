Дания: следствие не нашло следов газа на подлодке, где произошло убийство

Расследование в отношении датского изобретателя самодельной подводной лодки Питера Мэдсена не выявило следов выхлопных газов, которыми могла быть отравлена на борту журналистка Ким Валль. Об этом сообщил свидетель Копенгагенского суда во вторник, что ставит под сомнение объяснение Мадсена, будто шведская журналистка умерла в августе прошлого года на его подлодке от отравления выхлопными газами.

"Мы не смогли обнаружить Co2 на подводной лодке", - сказал в суде Дитте Дюреборг, представитель военно-морского флота Дании. О чем сообщает датская радиокомпания DR. "И опыт эксплуатации военных подводных лодок сводится к тому, что наличие такого газа не будет представлять значительный риск для жизни".

47-летний Мэдсен обвиняется в убийстве и расчленении Ким Валль, 30-летней шведской журналистки, которая писала о нём, датском изобретателе и о подводной лодке, которую он построил. Прокуроры говорят, что она умерла либо от удушения, либо от того, что ей перерезали горло. Мэдсен может быть приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Мэдсен отрицает, что совершил убийство Валль, хотя и признает, что разрезал её тело, чтобы выбросить его из подводной лодки длиной 17 метров.