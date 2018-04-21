В Армении утром в субботу возобновились массовые протесты

В Ереване и других городах Армении утром в субботу возобновились массовые антиправительственные акции протеста. Это уже девятый день протестов против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром.

Как сообщает Армянская служба Радио Свобода (Радио Азатутюн), сотни сторонников оппозиционного движения, возглавляемого депутатом Николом Пашиняном, вновь перекрывают движение транспорта в центре Еревана. Несколько человек, в том числе один из лидеров оппозиции Давид Санасарян, задержаны.

Накануне Никол Пашинян, выступая вечером на многолюдном митинге на площади Республики в Ереване, заявил, что время для диалога с властями прошло, но оппозиция готова обсудить некоторые вопросы, например, сроки отставки Сержа Саргсяна и условия этой отставки.

Пашинян представил программу смены власти в Армении. Она предусматривает уход Сержа Саргсяна в отставку с поста премьер-министра, формирование временного правительства.

Протестующие обвиняют Сержа Саргсяна в том, что он не выполнил своего обещания – не претендовать на пост премьер-министра после окончания своего второго пятилетнего срока на посту президента.

Протесты носят ненасильственный характер, однако сопряжены с попыткой заблокировать правительственные здания, автомагистрали, станции метро. Полиция за последние дни задержала сотни демонстрантов.