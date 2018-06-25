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Партия Сальвини добилась успеха на выборах в Италии

Правопопулистская партия "Лига" министра внутренних дел Маттео Сальвини добилась успеха во втором туре муниципальных выборов в Италии.

Кандидаты от правоцентристского блока, в который входит "Лига", выиграли в большинстве итальянских городов, об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства внутренних дел.

Правоцентристский союз выиграл в традиционно левых тосканских городах, включая Сиену и Пизу. Кандидат от "Лиги" также победил в столице Умбрии Терни.

В своем Фейсбуке Сальвини уже назвал результат "историческим".

Как отмечает Bloomberg, итоги голосования могут оказать влияние на спор за влияние в правительстве, ведущийся между двумя вице-премьерами Луиджи Ди Майо - лидером "Движения пяти звезд" - и Маттео Сальвини.

Партия "Лига" выступает с евроскептических позиций, она поддерживает снижение налогов и ограничение миграции.

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