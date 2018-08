Умер американский драматург и сценарист Нил Саймон

Американский драматург и сценарист Нил Саймон, автор бродвейских комедий «Странная пара» (The Odd Couple), «Босиком по парку» (Barefoot in the Park) и «Брайтон-Бич» (Brighton Beach), умер в Нью-Йорке в возрасте 91 года. Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией.

Во второй половине 20-го века Саймон был наиболее успешным драматургом американского театра. Он писал о проблемах и страхах среднего класса. В 1961 году он написал первую пьесу «Приди и протруби в свой рог» и с тех пор постоянно работал над пьесой или мюзиклом. В общей сложности он создал более 30 пьес и мюзиклов. Многие его работы были экранизированы.

Нил Саймон был удостоен четырех премий «Тони», Пулитцеровской премии, награды Центра Кеннеди (1995) и других. Его именем назван один из бродвейских театров.