Лидер КНДР назвал встречу с Трампом залогом безопасности в регионе

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом стабилизировала региональную безопасность, сообщает Reuters. Об этом он сказал на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Пхеньяне. По словам Кима, он ожидает дальнейшего прогресса на межкорейском саммите, главной целью которого являются переговоры по ядерной политике в регионе.

Мун Чжэ Ин неоднократно выражал намерение заключить мир с Пхеньяном, снизить напряженность в демилитаризованной зоне и наладить экономическое сотрудничество с КНДР. По этой причине вместе с южнокорейским президентом в Пхеньян прибыли представители бизнеса и поп-звезды. Ин заявлял желание подать совместную заявку вместе с КНДР на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году.

Это первый за десять лет и третий за всю историю страны визит южнокорейского лидера в северокорейскую столицу. Ким Чен Ын лично встретил в аэропорту Мун Чжэ Ина и его супругу. Главная часть саммита состоится 19 сентября. На повестке дня – ядерное разоружение КНДР, развитие межкорейских отношений и продвижение диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. Ранее лидеры двух Корей встречались в апреле и мае.

КНДР находится под масштабными международными санкциями из-за своей ядерной программы. Вашингтон отказывается отменять ограничительные меры до момента полной денуклеаризации Северной Кореи. Накануне посол США в ООН Никки Хейли обвинила Россию в систематическом подрыве санкций против Пхеньяна.