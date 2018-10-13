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Культ личности

Приглашение на казнь: Пастернак и Живаго. Эфир в 18:05

Писатель Борис Пастернак, 1940 год

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Леонид Велехов беседует с литературоведом, знатоком творчества Бориса Пастернака Натальей Ивановой

Новый выпуск «Культа личности» посвящен Борису Пастернаку: 23 октября исполняется 60 лет со дня присуждения ему Нобелевской премии. В доме-музее Пастернака в Переделкино о событиях 60-летней давности автор и ведущий передачи, Леонид Велехов, беседует со знатоком творчества и жизни поэта, доктором филологии Натальей Ивановой. Эфир в субботу 13 октября в 18 часов 05 минут

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