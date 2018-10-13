Приглашение на казнь: Пастернак и Живаго. Эфир в 18:05

Новый выпуск «Культа личности» посвящен Борису Пастернаку: 23 октября исполняется 60 лет со дня присуждения ему Нобелевской премии. В доме-музее Пастернака в Переделкино о событиях 60-летней давности автор и ведущий передачи, Леонид Велехов, беседует со знатоком творчества и жизни поэта, доктором филологии Натальей Ивановой. Эфир в субботу 13 октября в 18 часов 05 минут