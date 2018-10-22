S7 не исключает прекращения работы российских авиакомпаний

Российские авиакомпании могут прекратить работу, если правительство потребует перенести в Россию серверы для бронирования и продажи билетов и для регистрации пассажиров на рейсы. Об этом говорится в письме гендиректора авиакомпании "Сибирь" (входит в S7 Group) Владимира Объедкова, пишут "Ведомости".

На сегодня три крупнейшие российские авиакомпании работают с иностранными провайдерами. "Аэрофлот" – с американской Sabre, S7 – со швейцарской SITA, "Уральские авиалинии" – с испанской Amadeus.

Переход на серверы в России может привести к полной остановке деятельности российских авиакомпаний, считает гендиректор "Сибири". По его мнению, российские провайдеры не соответствуют международным стандартам и не устраивают авиакомпании. В первую очередь "Аэрофлот" и S7, которые входят в глобальные авиационные альянсы (Sky Team и One World соответственно).

В Министерстве транспорта России сообщили, что ведомство ведет переговоры с авиакомпаниями, уточняя их требования к системе оформления воздушных перевозок. Представитель ведомства также добавил, что изменения затронут только оформление внутренних рейсов.