Японский журналист вернулся на родину после трех лет сирийского плена

Независимый японский журналист Джумпей Ясуда вернулся на родину после того, как три года провел в плену у джихадистов в Сирии, сообщает Reuters. В четверг он прибыл в Токио из Стамбула, куда его накануне привезли турецкие военные. Свое 40-месячное пребывание в плену журналист назвал умственным и физическим "адом".

Ясуда попал в плен в 2015 году в сирийской провинции Идлиб. Его захватила связанная с "Аль-Каидой" группировка "Джебхат Ан-Нусра". Он отправился в Сирию по собственной воле для подготовки материала о гражданской войне. Журналист расследовал убийство своего коллеги и соотечественника, который вместе с японским бизнесменом три года назад был казнен исламистами.

Захватчики требовали 10 миллионов долларов выкупа за освобождение Ясуды. Его удалось вызволить из плена в результате сделки между Турцией и Катаром.

Ясуда не впервые оказался в плену. В 2004 году неизвестная вооруженная группировка продержала его в Багдаде в течение трех дней. Его удалось освободить в результате переговоров с японскими властями.

Он приехал в Ирак в 2002 году во время отпуска, который ему предоставил его тогдашний работодатель — газета "Шинано Майничи". Он ушел из издания в 2003 году после того, как не смог добиться от редакции оплачиваемой командировки на Ближний Восток. Журналист продолжил посещать Ирак в последующие несколько лет, делая сюжеты о социальных и экологических проблемах этой страны.

​Видеозапись агентства "Киодо": Ясуда рассказывает о своем 40-месячном пребывании в плену