Дональд Трамп заявил, что промежуточные выборы "бросили вызов истории", а день голосования он назвал "большим днём" для Республиканской партии. Такое заявление президент США сделал, комментируя предварительные результаты выборов, во время выступления в Белом доме.

По словам Трампа, республиканцы расширили большинство в Сенате, в то же время значительно опередив ожидания в Палате представителей. Глава Белого дома призвал Республиканскую и Демократическую партии работать сообща, в частности, в вопросах экономики, торговых соглашений, обороны, безопасности и инфраструктуры.

Согласно предварительным итогам ак называемых промежуточных выборов, которые прошли 6 ноября, демократы получили контроль над Палатой представителей - нижней палатой Конгресса, а республиканцы несколько увеличили свой перевес в Сенате. Демократы могут получить в Палате представителей до 230 голосов из 435 – это больше, чем предсказывали опросы.

Контроль над Сенатом позволит Трампу избежать проблем с назначениями в свою администрацию. Переход Палаты представителей к демократам серьезно затруднит принятие законопроектов. Палата представителей также имеет право вести парламентские расследования в отношении Трампа.

Комментируя возможность этих расследований Трамп заявил: "Они могут начать с нами эту игру, но мы играем лучше". Он пояснил, что, в случае подобных инициатив, готов прекратить сотрудничество с демократами.