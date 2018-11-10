Правоохранитель не представился активистам, сославшись на "9-й пункт"

В Петербурге полиция пыталась задержать активистов «Левого блока» Викторию Арефьеву, Федора Шуткина и Александра Максимова. Об сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на Арефьеву.

По ее словам, во время прогулки по городу к ним подъехала полицейская машина, правоохранители попросили молодых людей предъявить документы. В качестве причины своих действий полицейские назвали якобы полученный ими вызов о том, что "двое парней и девушка хотят устроить несанкционированную акцию".

К гуляющим подошел человек в гражданской одежде и представился сотрудником Следственного комитета, не назвав ни имени, ни фамилии. Он сослался на некий "девятый пункт", по которому он якобы имеет право не разглашать свои данные. Виктория Арефьева попыталась сфотографировать неизвестного, но он предупредил, что по тому же пункту этого делать нельзя.

Тогда неизвестного, представившегося "сотрудником следственного комитета", попытался сфотографировать другой активист. Однако и эта попытка не удалась. Человек в штатском угрожал, что доставит молодых людей в Следственный комитет и, как он выразился, закроет их там.

ОВД-Инфо сообщает, что в конце концов молодые люди удалили сделанные снимки и были отпущены.