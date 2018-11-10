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В Тобольске помощник прокурора осуждён на два года колонии

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Суд в Тобольске приговорил к двум годам колонии-поселения сотрудника прокуратуры Дениса Полозова – будучи пьяным, он сбил насмерть пешехода. Водитель был признан виновным в нарушении правил дорожного движения и управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Znak.com.

Адвокат настаивал на том, что Полозов не ехал со скоростью около 90 километров в час, а пешеход нарушил правила дорожного движения. Обвиняемый встретился с братом погибшего, выплатил компенсацию морального вреда, поставил памятник на могиле погибшего. Представитель прокуратуры на суде требовал для своего бывшего коллеги три года колонии-поселения. Но суд учёл частичное признание вины и выплату денег пострадавшей стороне. После суда Денис Полозов заявил, что будет обжаловать приговор.

Инцидент произошёл 11 марта 2018 года в центре города. Погибшему пешеходу было 60 лет.

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