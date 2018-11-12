На Сахалине унизившая ученицу педагог лишилась работы

Из школы №1 города Холмска на Сахалине уволилась учительница русского языка и литературы Инна Хорошева, оскорбившая и унизившая ученицу во время урока из-за дырки на свитере. Об этом сообщила начальник управления образования Холмского района Татьяна Карнаух.

Конфликт произошел в четверг, 8 ноября. Ролик со словами учителя, который отчитывает школьницу, снял её одноклассник. Позже запись появилась в интернете. На видео учительница выговаривает ученице за её якобы неопрятный вид :"У тебя есть родители? Они вообще адекватные? Ты приемная, что ли?" – говорит, в частности, Хорошева. Девочка расплакалась, однако, её слёзы не остановили учительницу.

Мать ученицы назвала оскорбления учителя "полным безобразием", однако обращаться в прокуратуру и суд не планирует.

В управлении образования с 62-летним "опытным педагогом" провели беседу о нарушении педагогической этики и недопустимости подобных высказываний в адрес ученицы и её родителей. Учительница признала вину. Перед увольнением она публично извинилась перед родителями и девочкой в присутствии всего класса, рассказала чиновница РИА Новости.