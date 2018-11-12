В Новосибирске бойца Росгвардии осудили за применение силы

Суд в Новосибирске 12 ноября признал сотрудника Росгвардии Семёна Лысикова виновным в превышении полномочий при задержании подозреваемого и приговорил его к трём с половиной годам лишения свободы условно. Лысикова также лишили звания старшего сержанта, сообщил портал "Тайга.инфо".

Сам военнослужащий считает дело сфабрикованным. Он подавал жалобы в Следственный комитет и прокуратуру на действия следствия, но безрезультатно. В суде прокуратура требовала для Лысикова семь лет колонии общего режима.

В июле 2017 года Лысиков в составе патруля участвовал в задержании пассажиров автомобиля, которые пытались скрыться. Одиного из них Александра Новикова, Лысиков догнал во дворе частного дома. При задержании Новиков оказал сопротивление. Позже он был осужден за применение насилия к сотруднику Росгвардии.

Однако на допросе Новиков заявил, что росгвардеец избил его ногами. Лысиков считает, что на очной ставке следователь мог угрожать основному свидетелю – сотруднику патрульно-постовой службы Руслану Чужаеву.

9 ноября у здания суда близкие Лысикова провели акцию. Они держали плакат: "Лысикова оправдать, фабрикантов дела — к ответу".