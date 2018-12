"Трамп кашлянул в сторону Путина": соцсети о саммите в Буэнос-Айресе

Главное событие выходных – саммит "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе.

Что на нём действительно обсуждалось и какие решения принимались, ровным счётом никого не волнует. Единственное, что осталось россиянам во внешней политике, – смотреть, кто с Владимиром Путиным поговорил, кто хотя бы поздоровался, а кто в этот раз и побрезговал.

И здесь, конечно, в центре внимания оказался Дональд Трамп. Ещё в четверг он написал у себя в Твиттере, что с Путиным встречаться не станет.

Учитывая то, что корабли и моряки не вернулись из России на Украину, я решил, что будет лучше для всех заинтересованных сторон отменить ранее назначенную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. С нетерпением жду более осмысленной встречи, когда ситуация разрешится.

Обиднее, правда, было то, что Дональд Трамп не пожелал с Путиным даже поздороваться.

Аркадий Дубнов:

Первая новость в Топ-5 в Яндексе: Пу и Тра не пожали друг другу руки при открытии саммита G20 в Аргентине

Так они ещё и не поцеловались.

Но об этом не пишут.

Константин Калачёв:

- Путин с Трампом не пожали друг другу руки в Аргентине. - А, понимаю, для конспирации...

Александр Рыклин:

Интересно, когда уже Путин напишет спецпрокурору Мюллеру большое обстоятельное письмо, приложит к нему пару флешек и сдаст Трампа со всеми потрохами, вексельбергами и прочими агаларовыми?

Самсон Шоладеми:

Коротко о G-20

Путин провел переговоры по телефону с автоответчиком Трампа.

Была достигнута договоренность оставить сообщение после сигнала.

Максим Дбар:

Вообще, конечно, вся наша внешняя политика - это какие-то страдания юного Вертера: Трамп назначил нам встречу, Трамп пожал руку, посвятил твит, помнит о нас. Мне уже кажется, что единственный язык, которым это можно описывать - это спектакль Виктюка, дай бог ему здоровья успеть поставить эти двухсторонние отношения на сцене

Ирек Муртазин:

На саммите G20 в Аргентине Путин встретился с Макроном.



С Меркель позавтракал.



С Си Цзиньпином встретился.



А вот Трамп встречу с Путиным отменил. Объяснив это тем, что «Россия не вернула корабли и матросов Украине». … Но даже если бы к открытию саммите G20 моряки были переданы Украине, встреча Путина и Трампа все-равно не состоялась бы. И вот почему.



Отмена встречи президентов России и США – не логичный шаг. Логичнее было бы Трапу встретиться и попытаться убедить Путина, что Россия не права, что нельзя обижать Украину… Но в том-то и дело, что у Трампа нет серьезных козырей для серьезного разговора. Потому что все претензии Путин спокойно отметает фактом прохождения через керченский пролив всего два месяца назад, в сентябре этого года украинских судов «Донбасс» и «Корец».



Эти корабли спокойно дошли до Бердянска, выполнив все условия прохода под Керченским мостом. Речь про заявку о времени прохода, о лоцманском сопровождении, и других формальностях... К слову, перегоняя «Донбасс» и «Корец» в Бердянск и выполнив все условия России, Украина де-факто признала право России устанавливать «правила игры» в Керченском проливе.



А вот перебрасывая бронекатера «Бердянск» и «Никополь» из Одессы в Бердянск, Украина почему-то решила проигнорировать порядок прохождения Керченского пролива, беспрекословно выполненный украинскими кораблями «Донбасс» и «Корец». Если это не провокация, что это такое? Этот вопрос Путин вполне мог переадресовать Трампу. Вот чтобы не отвечать на него президент США и отменил встречу с президентом России.



Иного логического объяснения отмене встречи я не вижу.

Правда, по словам Пескова, короткий разговор между Путиным и Трампом всё же был. Или даже не разговор.

Оказалось, что и антипутински настроенные комментаторы могут видеть эту ситуацию пессимистично.

Юрий Борко:

Итак, разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Аргентине, пусть даже небольшой, всё-таки состоялся. И с Ангелой Меркель наш президент за совместным утренним завтраком пообщался. А украинские моряки не отпущены, пойдут под суд и получат реальные тюремные сроки. По отношению к Украине будет проводиться жесткая политика с использованием всех средств. По-видимому, не исключается и применение военной силы.

Александр Власкин:

Давайте просто перечислим факты, чтобы не запутаться:

- Меркель и Макрон завтракают у Путина на Г20 и слушают версию российской стороны о событиях в Керченском проливе, ВВП рисует им карты на салфетке.

- Меркель так увлеченно о чем-то шепчется с Путиным на коллективном фото, что оба даже не смотрят в кадр.

- Штаты обещают новые санкции в отношении РФ за Керченский пролив, Центральная Европа за, а Германия и Франция говорят: "А торопиться не надо. Хватит уже имеющихся санкций!"

- Макрона ловят на каких-то тайных сделках с Салманом, который кровавый убийца и враг прогрессивного человечества.

Из этих фактов мейнстрим медиа вдруг делают "единственно верный" вывод: Трамп все-таки агент Путина и враг демократии.

Л - логика.

Мне только кажется, или российских агентов ищут немного не в том месте? )))

Но остальные и переговоры с Макроном и Меркель оценивают скептично или с насмешкой.

Ангела Меркель изначально в Аргентину вообще опоздала из-за поломки своего самолёта.

Михаил Ходорковский:

Представляете себе Путина в такой ситуации? А ведь парень в белой футболке небось даже долетел благополучно - не став ни генералом Бундесвера, ни бургомистром Берлина. При этом Меркель канцлер уже тоже 13 лет...

Борис Фель:

В связи с нештатной ситуацией на борту правительственного лайнера канцлер Меркель вернулась в Германию. Самолет приземлился в аэропорту Кельн-Бонн ( фото, Меркель покидает аварийную машину в аэропорту).

Более часа канцлер ждала в аэропорту запасной борт. Но он не был найден. А когда нашелся, то выяснилось, что нет свежего экипаж для 15-часового перелета в Буэнос-Айрес.

В итоге канцлер и вся ее команда, министры, журналисты заночеаали в Бонне.

Рано утром канцлер, вице-канцлер Шольц и маленькая часть делегации отправятся в Буэнос-Айрес обычным пассажирским рейсом через Мадрид. Остальная команда вылетят на правительственном борту гораздо позже.

Но в любом случае у канцлера нет никаких шансов успеть на запланированную встречу с президентом Трампом.

Стоит сказать, что пресловутая скромность немецких лидеров становится уже помехой в исполнении ими своих государственных обязанностей. Правительственные лайнеры обветшали, персонала не хватает. Недавно тот же борт, что так подвел канцлера, создал проблемы и во время африканского турне президента Штайнмайера.

Представляется, что страна, которая ежегодно тратит 20 миллиардов евро в год на обустройство незваных гостей, могла бы изыскать пару сот миллионов евро для обновления правительственного авиапарка.

Кстати, нештатная ситуация в небе над Голландией с аэробусом канцлера была довольно серьезной - отказала система электроснабжения самолета. Все могло кончиться гораздо хуже, чем несостоявшаяся встреча с президентом США.

Николай Травкин:

Германия - страна довольно развитая, лидер ЕС. Но вот у канцлера Германии Ангелы Меркель случилась поломка с правительственным самолётом и она прилетела в Буэнос-Айрес на «двадцатку» обычным авиарейсом.

Германия - страна автомобильная, весь мир признаёт высокую надёжность и качество немецких авто. Но передвигалась по столице Аргентины канцлер А.Меркель на том, что предоставили организаторы саммита.

Германия - страна не бедная и жизненному уровню немцев многие народы по хорошему завидуют, но ужинала г-жа Меркель в известном стейк-хаусе Буэнос-Айреса вместе с обычными посетителями …

В любые эпохи, как бы не обстояли дела в России, сытые были времена или пухли россияне от голода, но зарубежные вояжи властителей совершались с такой помпой, что другие народы диву давались.

Нынешний визит не был исключением. Всё по привычному регламенту. Авиалайнер из специального лётного авиаотряда, истребители в сопровождении. Грузовой самолёт с отечественным авточленовозом, который аргентинцы будут сравнивать с членовозом Трампа и спорить, какой из них круче. А уж если задалось поужинать в стейк-хаусе, то все посетители будут заменены на «рыбачку Соню» и её коллег.

Можно отличия отнести на счёт разных менталитетов у народов. А можно и на то, что в одном месте правителя избирает народ, а в другом он на правление Богом посланный. В России испокон веков «власть от Бога».

Впрочем, по-настоящему тёплый приём Путину всё-таки был оказан. С ним очень душевно поздоровался саудовский принц Мохаммед бин Салман.

Александр Валиев:

Интересно, он нарочно это делает? Типа, вот вам, утритесь все! Для тех, кто вдруг не узнал: спиной стоит наследный принц СА Мухаммед бин Салман - тот самый, которого считают организатором убийства журналиста. Хашукджи. Счастливая улыбка, дай пять, братюня! Такая вот самопрезентация, такой вот заход на G-20.

Владимир Милов:

Показательно смотреть как Путин радостно приветствует саудовского кронпринца бен Салмана. Прекрасно зная, что тот приказал распилить журналиста и вывезти части тела в диппочте. Встретил брата по крови!

Виктор Шендерович:

Путин прогрессирует! На "двадцатке" в Брисбене, в 2014 году, ему была рада только коала...

Наконец, РИА "Новости" сообщает: один из гостей отеля, где остановился Путин, крикнул ему "You are number one!"

Не совсем понятно, откуда случайные гости взялись в отеле, перед которым журналисты кремлёвского пула делают такие фотографии.



​.Да и вообще – нашли чем гордиться.

Даже на заключительной фотографии президент России оказался с самого краю (оговоримся: это не единственная фотография, участники форума вставали и в другом порядке).

Алексей Цветков:

Меркель по старой памяти составила протекцию: таки втиснули в кадр.

Илья Вайцман:

Знаете, что это? Это самая дорогая фотография в истории России, а может быть - и самая дорогая фотография во всем мире. Почему? Давайте считать: время перелета Москва - Буэнос-Айрес 18:30. Часовой расход керосина у Ил-96 что-то около 8 тонн. Цена авиационного керосина ТС-1 сегодня ~41р/литр или ~52,6р.кг.

Итого, чтобы только президентский борт туда-сюда сгонять нужно 296 тонн топлива сжечь, которое стоит 15'569'600.00 рубликов. А путин у нас одним бортом не летает, так что как минимум удваиваем. Пускай оптом берут у Сечина, со скидками - все равно, одного керосина на 30 миллионов рублей, как минимум, а то и больше, если самолетов было больше двух. И я даже не считаю все остальные расходы, которые в еще большие суммы могут вылиться - у меня просто нет данных для расчетов. Не удивлюсь, если бюджет поездки превысил и 100 миллионов, и 200.

А кроме фоточки никакой пользы от того, что наш "лидер нации" в Аргентину метнулся и нету, КПД нулевой. Никто там с ним даже не разговаривал толком, ничего полезного он оттуда не привез. Так, на фотосессию слетал за наш счет.

P.S. Я думаю, что даже фотографии с марсоходов в пересчете на один кадр выходят в тысячи и тысячи раз дешевле.





Андрей Нофенко:

Путину нечего предложить миру, кроме своей злобы. Отсюда для него результат G-20: полный провал, который услужливый зомбоящик разнообразил рукопожатиями и комментариями, а точнее пургой, Пескова... России чётко и ясно указали на её место.

Борис Макаренко:

Саммит двацатки, мемориальная встреча в Париже по случаю столетия окончания Великой Войны, Парижская конференция по климату - важнейшие "коллективные действия" мирового сообщества. Если мы - Россия - великая держава, мы должны участвовать в них с сильной конструктивной позицией. Вряд ли ее можно "продавить" на 99%, но ее нужно иметь и продвигать.

Ничего похожего мы не видим. Напротив, наши комментаторы этих событий ведут себя подобно "пикейным жилетам" из города Черноморска, нарисованного талантом Ильфа и Петрова: встретимся мы там с Трампом или нет? А если не встретимся, то стоит ли туда вообще ехать? И когда Трамп, обожаемый пикейными жилетами (и никем другим), нас грубо кидает, начинается детский крик на лужайке.

Что Россия - как великая держава - имеет сказать миру сто лет спустя после Великой Войны (которую большевики благополучно стерли из памяти)? Что мы можем предъявить миру по социально-экономической повестке саммита "Двадцатки"? Будет думать об этом, или спорить о заржавевших стрелялках, найденных на украинских самотопах? Решайте, что Вы. господа, считаете внешней политикой великой державы, коей Россия является по праву.

Александр Морозов:

В сухом остатке получается так: Путин выстрелил себе в ногу, поехал на G20, не передав моряков Киеву, получил коммюнике лидеров стран G7 о недопустимости всего этого, развалил встречу с Трампом, поставил в невыгодное положение всех своих визави в Украине, свел к нулю всю дипломатическую борьбу за отсрочку новых санкций, - и теперь едет с вымученной улыбкой на лице от "посткрымского" патриотического воодушевления - к "посткерченскому" испугу собственного населения.