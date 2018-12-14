Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Банк России повысил ключевую ставку второй раз за год

Банк России

Смотреть комментарии

Банк России второй раз за год повысил ключевую ставку на четверть процентного пункта. Теперь она составляет 7,75% процента. Такое решение было принято на последнем в этом году заседании совета директоров Центробанка.

Также на сайте регулятора сообщается, что с 15 января он возобновит закупки иностранной валюты, поскольку на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась ситуация. В конце лета закупки валюты для Министерства финансов России были отложены из-за снижения курса рубля.

Издание РБК отмечает, что к концу года ускорилась инфляция. Также на высоком уровне остаются инфляционные ожидания населения России на ближайшие 12 месяцев.

Прошлое повышение ключевой ставки произошло в сентябре и стало первым почти за четыре года.

С повышением ключевой ставки, в частности, дорожают кредиты для населения и бизнеса, поскольку банки всегда поднимают ставки вслед за регулятором.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG