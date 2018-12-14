Банк России повысил ключевую ставку второй раз за год

Банк России второй раз за год повысил ключевую ставку на четверть процентного пункта. Теперь она составляет 7,75% процента. Такое решение было принято на последнем в этом году заседании совета директоров Центробанка.

Также на сайте регулятора сообщается, что с 15 января он возобновит закупки иностранной валюты, поскольку на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась ситуация. В конце лета закупки валюты для Министерства финансов России были отложены из-за снижения курса рубля.

Издание РБК отмечает, что к концу года ускорилась инфляция. Также на высоком уровне остаются инфляционные ожидания населения России на ближайшие 12 месяцев.

Прошлое повышение ключевой ставки произошло в сентябре и стало первым почти за четыре года.

С повышением ключевой ставки, в частности, дорожают кредиты для населения и бизнеса, поскольку банки всегда поднимают ставки вслед за регулятором.