В Воронеже на замдиректора казачьего кадетского корпуса завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении заместителя директора по воспитательной работе Горожанкинского казачьего кадетского корпуса под Воронежем и "иных неустановленных должностных лиц" из-за избиений и унижений воспитанников сверстниками.

О том, что кадетов систематически избивают, выяснилось в ходе расследования дела об одном конкретном случае, о котором стало известно в ноябре. Как установили следователи, замдиректора и его коллеги, узнав об издевательствах и побоях со стороны трех кадетов на протяжении нескольких месяцев, не обратились в правоохранительные органы и не сделали ничего, чтобы предотвратить дальнейшие унижения.

Это второе уголовное дело о халатности, возбужденное в связи с работой школы. В конце ноября Следственный комитет завел дело из-за публикации видеозаписи избиения одного воспитанника кадетского корпуса другим. В начале декабря после проверки уволили директора Горожанкинского казачьего кадетского корпуса.

Еще в 2015 году родители одного из учеников учреждения, которому тогда было 15 лет, рассказывали, что их сына сначала избил сверстник, потом – офицер, а затем подростка оставили без ужина.