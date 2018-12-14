Бакланы, разрушавшие крышу "Зенит-арены" – выдумка вице-губернатора

Ставшая интернет-мемом история про бакланов, разрушавших крышу стадиона в Петербурге перед чемпионатом мира по футболу, – выдумка.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, выступая на вручении местной премии, сказал, что придумал историю, чтобы "снять негативный фон с администрации и главы города".

Строительство к чемпионату мира стадиона на Крестовском (как и других спортивных объектов в России) подвергалось критике как чрезмерно дорогое и потенциально коррупционное.

"Зенит-арена" (или "Газпром-арена") оказался самым дорогим стадионом из тех, что построили к чемпионату. Первоначально планировалось возвести его примерно за 7 миллиардов рублей, но в итоге, строительство продлилось значительно дольше и обошлось более чем в 40 миллиардов.

"Жалко расставаться с мемом", заметил чиновник на церемонии вручения премии:

Надо было переключить городскую повестку с двух вопросов: неприятные для Смольного кричалки болельщиков "Зенита" и переезд Гайда-парка с Марсового поля в неизвестном направлении. А мы пытались развеять [негативный] миф о стадионе, сказать, что это лучший стадион в мире и в стране, и мы готовы к чемпионату мира по футболу. Я думаю – как бы отвлечь. Тукан, чайка, о – баклан.

Летом 2017 года, когда обнаружилось, что крыша только что построенного стадиона в Петербурге протекает, Албин выступил с таким заявлением:

Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица – баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки. Птица... долбит клювом светоотражающую плёнку на крыше. И это приводит к дефектам, которые в свою очередь в непогоду пропускают влагу. Чтобы избежать таких повреждений, необходимо доработать проект защиты, который сейчас работает неправильно.

Бакланы стали интернет-мемом, у них, да и у крыши стадиона появились твиттер-эккаунты.

На вчерашней церемонии Албин получил премию как самый влиятельный чиновник Петербурга в 2018 году.