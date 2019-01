Платья не для толстых, пиво во спасение и козел Цукерберга

1 Американская певица Биби Рекса, номинированная на премию «Грэмми» в категории «лучший новый исполнитель», объявила, что известные модельеры отказываются шить ей платье для церемонии. Дело в том, что Биби — девушка хоть и не толстая, но и совсем не худая, и её фигура не вписывается в «модельные» стандарты красивой фигуры, под которые привыкли шить платья знаменитые дизайнеры одежды. Как утверждает Биби, несколько дизайнеров одежды, к которым она обратилась, отказали ей в услугах, потому что она «слишком толстая». Несмотря на призывы поклонников назвать негодяев, Биби пока что не стала этого делать, но заявила, что её «восьмого размера задница придёт на Грэмми» несмотря ни на что. После признания Биби ещё несколько актрис заявили о том, что в прошлом модельеры отказывались шить им платья и им приходилось либо обращаться к дизайнерам, специализирующихся на крупных размерах, или вообще покупать себе платье для торжественной церемонии в магазине готовой одежды.

2. Вьетнамские врачи спасли жизнь умирающему от отравления метанолом пациенту, влив в него 5 литров пива. Когда пациента привезли в госпиталь, уровень метанола в его крови был в 1000 раз выше безопасного для здоровья. Литр пива врачи влили в него сразу, и ещё 4 литра постепенно, с перерывами в час. Таким образом они замедлили скорость, с которой его печень разлагала метанол, поскольку при наличии в крови одновременно метанола и этанола печень в первую очередь разлагает этанол. Это дало докторам время, чтобы провести диализ и вывести алкоголь из кровеносной системы. Метанол в человеческом организме превращается формальдегид, а затем в муравьиную кислоту. Оба вещества являются крайне токсичными и в высоких концентрациях приводят к слепоте и смерти.

3. Калифорнийские медики, возможно, нашли причину возникновения болезни Альцгеймера — и вы ни за что не догадаетесь, в чем она состоит. Судя по всему болезнь Альцгеймера вызывает Porphyromonas gingivalis, бактерия, ответственная за возникновение пародонтита. Амилоидные бляшки, которые вызывают болезнь, являются защитой организма от этой бактерии, которая из ротовой полости проникает в мозг. По счастливому совпадение, лекарство, уничтожающее Porphyromonas gingivalis, уже в этом году будет проходить клинические испытания и может поступить в продажу уже в самое скорое время. Кроме того, в прошлом году началась разработка вакцины от вызываемой Porphyromonas gingivalis болезни десен. Пока же ни вакцина, ни лекарство не доступны, советуем регулярно и тщательно чистить зубы, а при кровоточащих деснах не тянуть с визитом к врачу.

​4. Ведущий американской телепрограммы об активном образе жизни Джой Хелли зарегистрировал своего аллигатора Вэлли в качестве животного для эмоциональной поддержки, помогающего ему бороться с депрессией. Животные для эмоциональной поддержки, как и собаки-поводыри, могут сопровождать хозяина фактически в любые общественные места, включая салон самолёта. В самолёт своего аллигатора Хелли пока не брал, но, по его словам, он ходит с ним фактически всюду, за исключением ресторанов, владельцы которых отказывают ему в обслуживании на основании того, что аллигатор якобы может переносить сальмонеллу — хотя Хелли считает, что на самом деле они боятся, что он распугает других клиентов. Вэлли эмоционально поддерживает не только хозяина — Хелли возит его, например, в дома престарелых, чтобы эмоционально поддержать тамошних обитателей. Он утверждает, что Вэлли за всю свою жизнь никого не укусил, очень любит, когда его гладят, и боится кошек. Сейчас аллигатору три года и длинна его составляет около 1,5 метров, но аллигаторы могут доживать до 80 лет и дорастать до 5 метров. Считается, что аллигаторы, в отличие от своих родственников крокодилов и кайманов, обычно не нападают на людей, потому что считают их мясо невкусным.

5. Китайский «Большой брат» становится всё больше. В провинции Хэбэй на северо-востоке страны придумали новый способ бороться с должниками: Верховный суд провинции в середине января представил новую программу в китайском социальном сервисе WeChat под названием «карта злостных неплательщиков», которая показывает пользователям всех должников, находящихся в радиусе 500 метров, с их именами и подробной информацией о том, кому и за что они должны. Идея состоит в том, что если вы вдруг увидели неплательщика, который, например, сидит в шикарном ресторане или делает покупки в дорогом бутике, вы можете тут же сообщить о нем в полицию.

6. Знаменитый американский специалист по «лечению гомосексуализма» Дэвид Мэйтсон внезапно объявил, что разводится с женой, потому что его привлекают мужчины, и он больше не в силах с этим бороться.

7. Председатель юридического комитета Сената штата Калифорния демократ Ханна-Бет Джексон решила в рамках борьбы за гендерное равноправие запретить употреблять на заседаниях своего комитета местоимения «она» и «он» - но мгновенно сама же первой нарушила свой запрет. «С учетом того факта, что мы теперь живем в штате, который признает небинарное обозначение гендера, мы объединяем местоимения 'он' и 'она' и будем использовать вместо них то, от чего мою учительницу английского хватил бы приступ: гендерно-нейтральное местоимение 'они',» - заявила Джексон, открывая заседание комитета, и призвала его членов отныне называть председателя (то есть её саму) не «она», а «они». «Мир стал другим. Моя учительница английского давно умерла, и мы ничего от неё не услышим», - продолжила она. «От них!» - тут же отозвались из зала. «Точно, от них! От она!» - поправилась Джексон. (“The world is a different place. My grammar teacher is long gone and we won’t be hearing from her. From them! From they!”)

8. Ученые из американского Университета Райса утверждают, что жизнь на нашей планете стала возможной после того, как примерно 4,5 миллиарда лет назад Земля столкнулась с другой протопланетой размером примерно с Марс. Само столкновение — не новость, это фактически общепринятая теория. Считается, что из обломков, оставшихся от этого столкновения, образовалась Луна. У планеты даже есть название — Тейя. Открытие состоит в том, что модель, построенная учеными, лучше всего объясняет, каким образом на Земле появилось достаточное количество необходимых для возникновения и существования жизни углерода, азота и серы, которых на ней раньше не было.

9. Их нравы. Один из основателей Твиттера Джек Дорси рассказал, что в прошлом году основатель Фейсбука Марк Цукерберг угостил его собственноручно забитым козлом. Судя по всему, Цукерберг в прошлом году принял принципиальное решение есть только тех животных, которых он убил сам, и, пригласив Дорси в гости, сначала оглушил козла то ли лазером, то ли электрошокером, а потом зарезал его ножом. По словам Дорси, козел ему не понравился и он к нему фактически не притронулся, предпочтя есть предложенный в качестве гарнира салат.

10. Кстати о миллиардерах. Все мы много раз слышали о пресловутом 1% населения, которые владеют 80% всех богатств. Экономисты из Беркли, Принстона и Чикаго изучили данные богатейших людей США, и обнаружили, что 69% из 1% самых богатых американцев и 84% из 0.1% самых богатых не наслаждаются праздностью, живя на процент от своих капиталов, а честным трудом отрабатывают свои миллиарды. Мало того, более 75% от 1% самых богатых американцев 1980-1982 годов рождения не получили своё богатство по наследству, а добились успеха собственными силами (для людей старше 1980 года рождения невозможно найти полные и надежные данные о состоянии их родителей, а людям, родившимся в 1983 и позже, в 2017-2018, когда проводилось исследование, было меньше 35 и судить об их богатстве было ещё рановато).