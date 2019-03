Символ музыки девяностых: соцсети на смерть Кита Флинта

В этот понедельник был найден мёртвым солист The Prodigy Кит Флинт.

Шутки шутками, но всё так - The Prodigy вдруг оказались частью культурного кода девяностых годов, паролем из детства, юности или молодости многих комментаторов.

Андрей Барабанов:

Кит Флинт из Prodigy - все(

Еще одного крутого чувака не стало

Ему было 49 лет

Илья Морозов:

Мне его творчество никогда не было близко, но как-то стремно когда люди уходят так рано.

Георгий Олисашвили

Покончил с собой Кит Флинт. В местах, где прошло мое детство, его, правда, называли "Кейт". Выглядел он уже тогда так, словно умер пару дней назад. "Кейт - лох, Кейт - сдох!" - горланила бегущая на полдник (бананы и йогурт!) детвора.

Батраз Тигиев:

Кейт Флинт был одним из тех, кто своим внешним видом нагонял жуть на родителей малолетних поклонников The Prodigy. В моей жизни был один период когда я "изменил" тяжелому металу. Это были The Prodigy, а на фото - мой дневник в 8-м классе.

Smack My Bitch Up, Voodoo People, No Good\Start The Dance, Breathe, Charly, Narayan, Firestarter, Poison, Mindfields — это настоящие шедевры электронной музыки. И пусть композитором в этой английской четверке были Лайам, но именно с Флинтом во всем мире ассоциировались The Prodigy. Земля пухом. Ушла очередная эпоха.

Кристина Потупчик:

Честно говоря, я думала, что Флинт давно повесился (а сейчас вспомнила, что это был Честер Беннингтон).

Помню, как в 9-м классе все носили чёрные балахоны с надписью Prodigy и специальные шапки с нашивками, мы их называли колпаками.



Если хочешь быть своим в компании — купи балахон или хотя бы шапку. Быть не фанаткой Prodigy было крайне не безопасно. Вообще в то время было всего два стула-или ты репер и слушаешь Onyx или рейвер и топишь за Prodigy. Третьего не дано. Меломанов били. Ни колпак, ни балахон родители не соглашались покупать, так что мне ничего не оставалось делать, кроме как накорябать ручкой на ремешке часов слово Prodigy. Хоть какой-то оберег. Ох уж эти школьные игры на выживание.



You're the firestarter, twisted firestarter, Кейт!

Николай Винидиктов:

Человек, которого знал, думаю, каждый подросток в 90-х. Человек, чьи бешеные танцы и безумный внешний вид заставляли взрослых содрогаться, а нас уходить в буйство плясок по треки, написанные гениальным Лиамом.

Я года 2-3 носил свисток как цепочку чуть ли ни всегда и везде. И все первые рейвы, да и думаю последующая любовь к внешним креативам, клубам и электронным фестивалям - все это началось именно тогда и именно от него.

Только прошлой весной на их концерте вся группа выдавала мощнейший драйв и восторг. Как жаль, что Кит был здесь с нами тогда в последний раз.

Как, почему такие люди выбирают добровольный уход из жизни - никогда не укладывается в голове. (

Ведь была и слава, группа до сих пор востребована и любима, и вроде не злоупотреблял особо, да и на жизнь думаю хватало.

Хотя в славе в группе всегда думаю не хватает самовыражения, в группе с 2 важными участниками это вообще сложная штука, тем более когда ты второй. Бурная молодость делает пресным зрелость и сильно выжигает здоровье. А постоянные концерты это для нас WOW, а изнутри это наверное приедающаяся выматывающая рутина и командировки.

Ох, остается пожелать тебе взрывных танцев где-то там, если оно есть. Спасибо тебе, дорогой друг, хотя мы и не были знакомы. Покойся с миром.

Илья Городной:

С детства слушал разное, но с годами большая любовь осталась только к двум группам - Linkin Park и Prodigy.

Одни менялись сильно, но даже спорный последний альбом грел душу, пока слышался голос Честера. Вторые – почти не менялись для меня. Это были те же внетрендовые парни, которые жили в своём космосе и музыку делали такую же.

Это были единственные группы, на концерты которых я ходил в Москве почти всегда, когда они приезжали. Два года назад ушёл Честер. Сегодня – Кит. Оба через суицид.

Как жить-то теперь?

Алексей Крижевский:

Кейту Флинту есть много за что быть благодарным. За эпический концерт на Манежке, с драками и прыжками. За недавний концерт с Invaders Must Die. Но лично я хочу поблагодарить за сданный госэкзамен по философии. Я готовился к госу, стимуляторы закончились, спать хотелось адски. Я включил Voodoo People на полную громкость, и получил еще 2 часа работающего мозга. На экзамене попался билет, два вопроса из которого я повторил именно в эти два часа. Rest In Peace

Юлия Соколова:

Уж насколько группа Продиджи прошла мимо меня, но мало какая группа так отпечаталась на моем убогом внутреннем мире. Когда мне было тринадцать, их слушали все. Мне эти все не нравились, поэтому я слушала что-то другое. Хотя Продиджи одобрял даже мой папа.

Когда мне было восемнадцать, их уже так не слушали. Но тут я встретила любовь. Все мои нормальные музыкальные привычки мне привил именно он. Только вот с Продиджи не сложилось. Он их искренне обожал, я не менее искренне не понимала. Его юность проходила в рейвах и наркотиках. Мое детство проходило в школе номер шестнадцать города Бердянска. Мы на творчество группы Продиджи смотрели из разных углов. Через год мы шли по улице и пинали банку от колы. В наушниках у нас играла ненавистная мне smack my bitch up. Я ее тогда почти полюбила. У нас с мальчиком были одинаковые кеды и одна пара наушников на двоих. Банка закатилась под чью-то машину, песня закончилась, отношения тоже.

Я сегодня включила в машине. И удивилась тому, насколько охуенно получилось. Даже не помню, когда мне хотелось слушать музыку в машине громко. И ехать вообще все равно куда. Я бы и не останавливалась. Но бензин был на исходе. А вечером я вышла на пробежку. Я много лет подбирала себе музыку, под которую можно бежать долго. Я даже подобрала. Но сегодня оказалось, что под Продиджи можно бежать не долго, а вообще бесконечно. Завтра мои колени пошлют меня <к чёрту>, конечно, но это будет аж завтра.

Обидно только, что Киту Флинту пришлось умереть, чтоб я его наконец-то полюбила. Впрочем, ему, думаю, все равно.

Александр Горбачёв:

Три фазы отношений с Prodigy

1) Середина 1990-х. Мои одноклассники носят балахоны с Китом Флинтом, а на школьных дискотеках бегают уговаривать диджея поставить еще одну песню Prodigy — хотя и так хватает. Мне все это предельно чуждо — я слушаю Шевчука, БГ, Лагутенко, а Prodigy воспринимаю как этакий музыкальный буллинг, благо к диджею бегают ровно те люди, которые шпыняют меня на переменах. Звериный взор Кита Флинта однозначно ассоциируется меня с чем-то злым в плохом смысле слова (даже не помню, чтобы с тех пор какая-то музыка для меня транслировала настолько яркую негативную эмоцию); в какой-то момент для порядку я прошу у одноклассника кассету Prodigy, на «Poison» у меня начинает сильно болеть голова, и я выключаю, не дослушав одного трека до своей будущей любимой песни.

2) Середина 2000-х. После «Музпросвета», «Energy Flash» и прочих образовательных мероприятий становится понятно, что Prodigy — не просто какие-то <плохиши> и хулиганы, а довольно великая группа, раскрутившая лесные рейвы до стадионных оборотов. В то же время появляется новое поколение российских музыкантов — как раз из тех ребят, что просили диджея поставить еще; выясняется, что для здешних мест они чуть ли не важнее, чем для родных. Три главных альбома Prodigy теперь живут у меня в плеере в большой папке под названием stabfond (они по-прежнему там; да, у меня все еще есть плеер); у меня появляется любимая песня. Отчетливо помню текст Вани Сорокина, окончательно переключивший этот тумблер, — это был анонс концерта для «Афиши» (о времена, когда анонсы концертов могли что-то переключать!), который заканчивался фразой «Вот уж не думалось на школьных дискотеках».

3) 2010-е и далее. Prodigy — свадебные генералы, ностальгический аттракцион, безотказная выручалочка на любой вечеринке и для диджея-любителя, и для промоутера, который хочет отбить фестиваль; их новые альбомы в лучшем случае о чем-то напоминают, но чаще просто никого не интересуют. Я видел их где-то в Восточной Европе — Максим так настойчиво кричал что-то про warriors, что было даже смешно; впрочем, десятки тысяч людей отрывались, как в последний раз. Но самое яркое впечатление этой фазы — даже не концерт, а почему-то один из вечеров в ресторане на Никитской, который тогда назывался Bontempi. Не помню, что я там тогда делал; возможно, мы даже обсуждали с Василием Уткиным содержание будущего футбольного номера «Афиши» — и откуда-то сбоку совсем некстати доносились звуки моей любимой песни Prodigy. Только когда мы уже уходили, стало понятно, откуда они взялись. Песню слушал охранник ресторана на мобильном телефоне.

Полина Малышева:

1995-ый год. На первый концерт The Prodigy нас привела мама. Он начинался в 24.00 в ГКЦЗ " Россия"(прости, господи). Было холодно, мама очень волновалась и послушно стояла со мной и моей подругой в очереди часа два. Как пишет afisha daily, у чуваков возникли проблемы на таможне, поэтому они так задержались. А еще, пишут, что на концерт пришло рекордно мало людей. Не знаю. Мне кажется, я еще внукам буду рассказывать про это историю с ГКЦЗ. Гардеробщицы совершенно обалдели, ожидая казачий хор в этот день, а тут мы. И они. Настоящие шаманы. Совершенно безбашенные, невероятные, инопланетные. Понимаю, что сейчас любая музыка доступна на Google play или iTunes👀🎵. Тогда же для меня the Prodigy стали настоящим культурным событием. До сих пор готова переродиться в magic people wodoo people сразу, как услышу знакомый бит. Но уже не будет так весело. Эхх, дядя Кит. Уходят от нас рейверы 90-х.

Сергей Минаев:



Одно из главных событий моего поколения. Концерт Prodigy в Москве, в 1997. Я там был.



Валерий Гриценко:

В том тёплом сентябре 1997 года я был на Манежной и отпрыгал весь их концерт.Фантастический звук, сумасшедшая динамика и ядерная энергия.

Мало кто так может, ну по крайней мере мне вот так кажется.

Юрий Сапрыкин:

На концерте Prodigy на Манежной мимо нас в какой-то момент пронесли человека с отпечатком рифлёной подошвы на лице. Как сказала бы Наталья Медведева — а у них была страсть.

Илья Красильщик:

С группой Продиджи я познакомился так. Сидел я в Афише и редактировал какой-то текст. Рядом сидел Данилкин. «Тексты, Илья, лучше всего редактировать под группу Продиджи», — сказал Лев. Это оказался идеальный совет. Возможно, единственный совет Данилкина, которым я воспользовался в жизни (а зря!).

Дарья Митина:

Вот вам мой каминг-аут. Сейчас запрезираете меня.

1. я ОЧЕНЬ люблю The Prodigy

2. я никогда не знала, что его зовут Кейт Флинт. Даже на новостную строчку о смерти сегодня не среагировала, потому что не увязала в сознании фамилию с явлением. Для меня Продиджи - это волшебство коллективное, не авторское.

Смейтесь надо мной теперь. А мне вот горько

Вячеслав Данилов:

Пишут умер какой-то мужик из Продиджи. А я всегда думал, что Продиджи вообще такая вещь в исполнителях не нуждается и льется сама из магнитофона или телевизера.

Эдуард Багиров:

Вчера самоубился не просто какой-то там очередной панк из суперзвёзд некогда планетарного масштаба. Умер чувак, который, натурально, сторчал как минимум пару-тройку поколений в абсолютно всех уголках земного шара. Едва не свёл он в могилу и меня самого: фанатом «Продиджи» я был абсолютным, и в 97-м, когда мне было ещё и двадцати двух, впервые попробовал героин; бахнулся пару раз по вене, если проще выражаться. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтоб догадаться, что меня на это сподвигло. Но ладно я: у меня достало разума и яиц остановиться вовремя, то есть сразу (такого рода заигрываний героин не поддерживает и не прощает: третий-четвёртый раз подряд, и ты, как правило, всё). Но так повезло, как ныне уже давно понятно, отнюдь не всем. Далеко не всем. Далеко.

Вымерли тогда от героина, который в прекрасной ельцинской России и лужковской Москве не продавался разве что в книжных магазинах, практически все мои друзья. Натурально - до единого. Ясное дело, что в какой-то момент карма настигла и его самого. Не могла не настичь. Всех настигает.

Роман Осьминкин:

Кит Флинт умер за наши грехи. The Prodigy в России 90-х был самым точным и оттого пугающим совпадением между музыкой, выплеском сексуальной энергии и телесной эмансипацией с одной стороны и Первоначальным накоплением капитала и приватизацией остатков социального и коллективного с другой. Победило как мы теперь знаем второе, хотя Марк Фишер бы сказал как он уже сказал про Курта Кобейна, что тот "со своей ужасающей апатией и беспричинным гневом, — казалось, дал свой опустошенный голос отчаянию всего поколения, которое пришло после истории, поколения, каждый шаг которого был заранее просчитан, отслежен, продан и куплен еще до того, как он реально состоялся. "

На сайте телеканала "Дождь" - текст Михаила Козырева:

Я брал интервью для радио Maximum у The Prodigy в 1997-м году перед их эпохальным выступлением на Манежной площади. Помню, что от Кита Флинта и Максима Риэлити нельзя было оторвать глаз, настолько они были прекрасны в своих нарядах и татуировках, но разобрать их эссекский диалект английского было крайне сложно. Мы потом расшифровывали это интервью слово за словом. Когда случилась Манежная площадь, стало понятно, что такое настоящий уличный рейв. Как будто огромную бутылку шампанского с надписью The Prodigy хорошенько встряхнули и случился взрыв. Бушующая площадь показала: открылся портал в безумие.

Мне кажется, именно за счет этой запредельной грани безумия The Prodigy стали фактически русской национальной группой. Девяностые вообще были десятилетием приобщения нашей страны к мировой музыкальной культуре, а тут случилась группа, которая не вписывалась ни в какие рамки: они делали тяжелую музыку, замешанную на танцевальном бите, а на сцене лишь один музыкант колдовал над синтезаторами, а трое других просто плясали, орали и заводили толпу. Никто не мог себе представить, что вот так можно. Это была абсолютная свобода, не стесненная никакими правилами или ограничениями. И это было именно то, что нужно было моей стране.

Они сами предупреждали: «Это опасно, откройте голову, это контузия; это опасно, я брожу по полям сознания, будьте готовы» (трек Mindfields). Спасибо за контузию, Кит, пусть твой рейв продолжится на той стороне.

В газете "Культура" - некролог авторства Платона Беседина:

С коммерческим успехом Prodigy музыкальный мир перезагрузился. Но спустя пару десятков лет выяснилось, что произошло это ненадолго. Натуральное неистовство заменил маркетинговый бунт, органичную дикость — ​коммерческий эпатаж, и шоу-бизнес стал так же упорядочен и жесток, так же неискренен и лжив, как и большая политика. Время уникальных артистов, и без того шаткое, окончательно приговорили. Воцарилось, надавив гигантской денежной кучей, время больших корпораций.

Prodigy в эту схему не вписывались, а Кит Флинт — ​особенно. Они всегда трепетно и яростно, как волчица волчат, оберегали свою независимость, боролись за право делать то, что считали единственно верным. Как Black Sabbath (Флинт, кстати, как и Оззи, страдал дислексией) стали реакцией на фальшь хиппи, Sex Pistols выразили социальный протест, а Nirvana вообще постучались с экзистенциального дна — ​так Prodigy совершили революцию в музыкальном мире, на время переделав его под себя. Их оригинальный саунд — ​результат не только колоссального таланта и мастерства, но и протеста, борьбы против авторитарного формата.

Однако революция, по обыкновению, сожрала своих героев. 4 марта неистовый Кит Флинт был найден мертвым в своем особняке в графстве Эссекс. В том самом особняке эпохи Тюдор, с часовней на крыше, где когда-то собирались солдаты Оливера Кромвеля. Восстановленным артистом и ставшим его отдушиной. У самоубийства были личные причины (Флинт долго и часто успешно боролся с разного рода зависимостями), но главное в этой суицидальной истории — ​то, что вечно молодой, вечно токсичный и вечно неистовый Кит уже не мог вписываться в мир, сократившийся до размера дырки в нуле из банковского счета. Его эпоха — ​искренняя, бурная, бескомпромиссная — ​ушла. Мир — ​не только музыкальный — ​стал предсказуем и скучен, просчитан и выгодоцентричен. Настоящим артистам в нем оказалось не просто тесно — ​обезвоздушенно. Да, кто-то еще дает концерты, играя роль постаревших звезд, а кто-то уходит молодым (даже несмотря на свои 49) — ​по-рок-н-ролльному.

Вот только, и это особенно печально, изменилась не только жизнь, но и смерть. И если раньше самоубийство рок-звезды (Курта Кобейна, Иэна Кёртиса) вызывало оглушительно звенящий резонанс, воспринималось как трагедия, как вызов, то теперь — ​оно не более чем строчка в ленте новостей. Перетрут и забудут. Последним, о ком заговорили всерьез, был Честер Беннингтон из Linkin Park, покончивший с собой летом 2017 года. Но и о нем горевали не долго. Мертвые быстро похоронили своих мертвецов.

Шоу-бизнес, похожий на благотворительный ужин зомби во фраках, продолжается дальше. И все меньше тех, кто может крикнуть этим скучным упырям, как то делал Кит Флинт, с угрозой: «I’m a firestarter, twisted firestarter!» Ведь все мосты уже и без того сожжены.

Дорогой дневничок:



Тут, говорят, что Кит Флинт из «Продиджи» умер. Хотел бы сказать, что это печально, но не превращайте Телеграм в унылое кладбище, пожалуйста. Улыбнитесь, накатите вечерком, послушайте любимые треки на радость соседям.



Ежедневно умирают тысячи человек. И мы тоже умрём. Главное — не унывать. Уныние — смертный грех. Каждый день должен быть в радость.



Не думаю, что этот цифровой панк хотел, чтобы миллионы кинулись рыдать. В общем, инструкция выше. Покойся с миром, спасибо за счастливое детство.

Максим Горюнов:

две новости - Кит Флинт покончил с собой

и Баронова устроилась на работу в Russia Today - это и есть разница между миром достатка и миром нищеты.

в мире достатка не надо бороться за жизнь.

она у тебя просто есть и никто на нее не покушается.

как учат нас богатые норвежцы и шведы,

от жизни без выживания

можно просто устать и в этом нет трагедии.

все мы в итоге станем ничто.

уйти чуть раньше, чем твоё тело станет рухлядью - это логично:

зачем смотреть сериал до конца,

если уже к пятой серии ты понял чем все закончится и тебе скучно?

другое дело нищета.

тут человек грызётся за жизнь,

как голодный зверь, наплевав на мораль и эстетику.

в мире нищеты дожить до конца - это доблесть, этим гордятся.

Баронова, судя по всему, выживет.

она выжила при либеральном Путине,

она выживет при императорском Путине.

думаю, и при китайцах, и при Кадырове, и при марсианах она выживет

и оставит потомство, как и всякий выживающий голодный зверь.

будем надеяться, что внукам Бароновой

повезёт больше, чем их бабушке

и они смогут уйти как Флинт.

уверен, что Баронова их не поймёт и будет возмущена

- сосунки!

«сытый голодного не разумеет» и наоборот.