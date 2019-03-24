Две картины ада. Видеотрансляция в 18.05

Почему Василий Шумов считает большинство российских деятелей культуры “жополизами” © и как он выстраивает независимую от государства художественную стратегию?

“Три с половиной тысячи рублей вполне достаточно для жизни”. “Государство вам ничего не должно и не просило вас рожать”. Электронный проект Василия Шумова, состоящий из реальных высказываний российских чиновников.

Видеоарт, электронный минимализм, социальная сатира. Две картины русского ада в альбомах Василия Шумова и группы “Центр”. Московский юмор и гиперреализм Шумова. “Цепкий лузер”, “Людоед”, “Подонки”, “Пассажир эконом-класса” и другие персонажи Шумова. Чем заняты “Тургеневские женщины” и из чего состоит “Полуправда”?

Почему у альбома “Культ еды” оказался югославяняский акцент и как он критикует общество потребления?

Ведет программу Елена Фанайлова

Видеотрансляция в воскресенье и понедельник в 18.05