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Две картины ада. Видеотрансляция в 18.05

Василий Шумов

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Василий Шумов, рок-музыкант, о протестном потенциале, советском и русском мирах

Почему Василий Шумов считает большинство российских деятелей культуры “жополизами” © и как он выстраивает независимую от государства художественную стратегию?

“Три с половиной тысячи рублей вполне достаточно для жизни”. “Государство вам ничего не должно и не просило вас рожать”. Электронный проект Василия Шумова, состоящий из реальных высказываний российских чиновников.

Видеоарт, электронный минимализм, социальная сатира. Две картины русского ада в альбомах Василия Шумова и группы “Центр”. Московский юмор и гиперреализм Шумова. “Цепкий лузер”, “Людоед”, “Подонки”, “Пассажир эконом-класса” и другие персонажи Шумова. Чем заняты “Тургеневские женщины” и из чего состоит “Полуправда”?

Почему у альбома “Культ еды” оказался югославяняский акцент и как он критикует общество потребления?

Ведет программу Елена Фанайлова

Видеотрансляция в воскресенье и понедельник в 18.05

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