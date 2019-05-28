Опрос ФСО: предприниматели не считают Россию безопасной для бизнеса

Опрос, проведённый среди российских предпринимателей Федеральной службой охраны, показал рекордное недоверие бизнеса к так называемым "силовикам". Как сообщает РБК в публикации "Закрытый опрос ФСО показал рекордное недоверие бизнеса к силовикам", российские предприниматели считают антикоррупционную деятельность силовых структур неэффективной и не доверяют им. Опрос ФСЛ проводился для Бориса Титова (Уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей), говорится в публикации.

РБК приводит основные выводы, сделанные в результате опроса, проводившегося Федеральной службой охраны.



Среди экспертов 69,2% не считают ведение бизнеса в России безопасным. Ещё два года назад доля таких мнений составляла 57 процентов. Доля респондентов, считающих, что российские законы не гарантируют защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования, почти не изменилась: в 2018 году — 70,5%, в 2019 году — 70,7%.

В понедельник, 27 мая, президент Владимир Путин встретился с Титовым. Бизнес-омбудсмен представил главе государства ежегодный доклад о положении дел с правами человека в предпринимательской сфере. Приложением к докладу, как отмечает РБК, стал экспертный опрос Федеральной службы охраны. Спецслужба интересовалась оценкой бизнес-климата со стороны специалистов (адвокатов, ученых-юристов, прокуроров и правозащитников) и предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию. Всего были опрошены 181 специалист и 211 предпринимателей в 37 регионах.