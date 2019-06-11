Не только Голунов: 228 статья УК как инструмент репрессий и произвола

За делом журналиста Ивана Голунова, которого на прошлой неделе задержали и обвинили в покушении на сбыт наркотиков, теперь без преувеличения следит вся страна. Спасибо за это ведущим федеральных каналов, некоторые из них в своих эфирах даже выразили Голунову осторожную поддержку. Журналист находится под домашним арестом, но уже известно, что в его биологических образцах наркотиков не нашли, на обнаруженных при нем и в его квартире пакетах с порошком нет отпечатков пальцев и следов ДНК Голунова. Есть вероятность, что уголовное дело будет закрыто до суда, а Иван Голунов в ближайшее время окажется на свободе - по некоторым данным, это может произойти до прямой линии Путина 20 июня. Но даже если эта история благодаря резонансу и мощной общественной поддержке получит счастливый конец, в российских тюрьмах по оценкам экспертов останутся десятки тысяч заключенных, против которых были сфабрикованы дела по той же 228 статье.

228 статью УК, по которой осуждены почти треть российских заключенных и влияние дела Ивана Голунова на будущее росийской наркополитики обсудят правозащитник Ольга Романова, президент фонда имени Андрея Рылькова Анна Саранг, адвокаты Петр Заикин и Александр Пиховкин и политик Геннадий Гудков. Ведет программу Сергей Добрынин. Эфир в 19:05 по московскому времени.