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Культ личности

Дед против Сталина, внучка против Путина. Хрущёвы. Эфир в 20:05

Никита Хрущёв с внучкой Юлией и правнучками Ксенией и Ниной

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Гостья нового выпуска передачи – Нина Хрущёва, американский политолог, правнучка Н.С Хрущёва

Автор и ведущий – Леонид Велехов.

Премьера 3 августа 2019 года в 20.05

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