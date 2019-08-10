Дед против Сталина, внучка против Путина. Хрущёвы. Эфир в 20:05

Гостья нового выпуска передачи – Нина Хрущёва, американский политолог, правнучка Н.С Хрущёва
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 3 августа 2019 года в 20.05
Гостья нового выпуска передачи – Нина Хрущёва, американский политолог, правнучка Н.С Хрущёва
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 3 августа 2019 года в 20.05
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