В центре внимания на этой неделе - хоккеист Евгений Малкин. Сначала на спортивных сайтах появилась информация о том, что игрок "Питтсбург Пингвинз" неудачно инвестировал несколько миллионов долларов в блокчейн-пирамиду. Сейчас проект закрыт, а основателям грозят судебные иски.

Антон Прошин:

Феерично, просто сказочно... Малкину бы сначала почитать историю коллеги по цеху Сергея Фёдорова, которого на 60 млн долларов развёл мошенник, устроивший вечеринку с ряженым саудовским принцем. Раньше нанимали актёров, а сейчас достаточно произнести с придыханием слово "блокчейн".

Но любопытно другое! В ходе изучения деловых неудач Малкина вдруг выяснилось, что он - гражданин США. Между тем, с 2017 года Малкин - член неформального объединения Putin Team, созданного другим российским НХЛ-овцем Александром Овечкиным.

Александр Кобринский:

Хоккеист Евгений Малкин из Putun Team оказался, как и положено патриоту и доверенному человеку Путина, гражданином США.

Кто-нибудь удивлен?

Рустем Адагамов:

У хоккеиста Малкина, который за Путина и против дружбы с Западом, обнаружилось американское гражданство. Кто-то удивился? Нет, конечно.

Алексей Табалов:

Лицемерие на марше: Америка не нравится, Путин - наше все, но соломку подстелил и гражданство США все-таки оформил. А то как же, вдруг царь исдохнет, и что тогда?

Больше того - совсем недавно игрок дал интервью, где сказал следующее:

Я считаю, что Путин верно ведет внешнюю политику. Да, идет вооружение, но это правильно. Мы должны защищать свой дом. Мы должны обороняться, если возникнет какая-то угроза.

Никогда не нравилось, когда говорят, что «надо дружить с Западом, дружить с Америкой, вообще со всеми». Да не бывает никаких друзей! Только мы сами — друзья друг другу. А остальное — просто политические отношения. Сегодня ты дружишь, а завтра — война. Мы это уже проходили.

В первую очередь, нужно защищать свой дом. И надо все наладить внутри страны, чтобы людям жилось комфортно.

Михаил Кондаков:

Малкин: "Да не бывает никаких друзей! Только мы сами — друзья друг другу. А остальное — просто политические отношения. Сегодня ты дружишь, а завтра — война...»

А вот тут уместно, мне кажется, вспомнить слова присяги, которую дают лица, принимающие гражданство США: "... я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня; что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединённых Штатов Америки от всех врагов, внешних и внутренних; что я буду верой и правдой служить Соединённым Штатам; что я возьму в руки оружие и буду сражаться на стороне Соединённых Штатов..."

Патриоты, такие патриоты...

Павел Картавцев:

Малкин,кажется,13 лет живет и играет в штатах.Ну получил он гражданство и что? У нас пол-администрации президента и Госдумы с двойным гражданством.Причем,в основном,с гражданством стран НАТО.Вот это бОльшие вопросы должно вызывать.

Юлия Витязева:

«Ну какой же вы тупой!»(с)

Малкин, будучи гражданином США, спонсирует детский дом в Магнитогорске, отдавая туда свои гонорары.

Скольким детям помог гражданин России Навальный?

Малкин пожертвовал четыре миллиона рублей для пострадавших от взрыва газа в доме в Магнитогорске.

Какую помощь людям тогда оказал ФБК и штаб Навального?

Вот что сказал сам Малкин:

У моего ребёнка американский паспорт. Возможно, он пойдёт тут в школу. США — мой второй дом. Я здесь 13 лет. Моя жена здесь. Мне не нравится, когда США сражаются против России. У нас в России есть свои законы, согласно которым можно иметь два паспорта, и в этом нет ничего плохого. Не переживаю насчёт этого. У моего ребёнка два паспорта.

Однако Вячеслав Фетисов заявил журналистам, что никогда бы не стал так делать и "для игр это точно не нужно":

Методичка:



Информация об американском гражданстве хоккеиста Малкина для болельщиков стала неприятным сюрпризом. Но скорее из-за политики, а не хоккея. США для России в хоккее не такой принципиальный соперник, как Канада или Финляндия.



У руководителей российского хоккея финское гражданство. Сборная России проиграла Финляндии на Олимпиаде в Сочи, что стало сильным разочарованием и унижением. Странно после этого говорить о предательстве, когда кто-то в хоккее принимает иностранное гражданство.



Кстати, американское гражданство Малкину к лицу. Он внешне больше похож на американца, чем на русского. Никаких стилистических противоречий. Кроме членства в Putin team.

Роман Бутов:

Обсуждают американский паспорт хоккеиста Евгения Малкина, члена движения «Команда Путина». Всем российским хоккеем сейчас руководит гражданин Финляндии Майкл Оливер Ротенберг