В США умер Пол Волкер, победитель инфляции и автор "правила Волкера"

Пол Волкер, бывший глава Федеральной резервной системы (Центрального банка) США, умер в понедельник в возрасте 92 лет, сообщила его дочь.

Волкер получил известность как человек, усилиями которого, во многом, в США на рубеже 70-80-х годов победили высокую инфляцию, и который затем, десятилетия спустя, после финансового кризиса 2007-2009 годов, помог ввести регулирование деятельности американских банков, получившее название "правила Волкера".

"Великая инфляция"

70-е годы в США были временем высокой инфляции. Отчасти она была вызвана наследием Великой депрессии 30-х, когда американское государство приняло кейнсианскую экономическую модель, подразумевавшую вкачивание в экономику страны крупных денежных средств для сокращения безработицы и поощрения спроса. Вкачивание денег приводило к высокой инфляции – но это считалось приемлемым ради низкой безработицы.

Однако если в 1964 году инфляция была в районе 1 процента, а безработица – 5 процентов, то десять лет спустя инфляция выросла примерно до 12 процентов, а безработица – до 7-и. В прежнем виде идея обмена инфляции на низкую безработицу не работала, началась "стагфляция" – слабый экономический рост, невзирая на высокую инфляцию.

Другим фактором стали энергетические кризисы 70-х, когда из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть взлетели в несколько раз.

"Двузначная инфляция – ужасная вещь, и она составляла 14-15 процентов в месяц, когда я стал главой ФРС", – вспоминал в интервью PBS Пол Волкер.

Он был назначен руководить Федеральной резервной системой президентом Джимми Картером в июле 1979 года. Спустя несколько месяцев были подняты процентные ставки по кредитам, спрос резко затормозился, страна пережила шок, безработица подскочила до 11 процентов, но к 1983 году инфляция упала ниже 3 процентов.

Критики заявляли, что Волкер подверг страну излишне суровому шоку, другие считают, что в 80-е в результате были заложены основы экономического процветания США в 90-х.

"Волкер взялся за победу над инфляцией "любой ценой", — рассказал Радио Свобода экономист Константин Сонин. — Денежная политика ФРС привела к резкому росту процентных ставок и спаду в американской экономике, проигрышу Картера на выборах 1980-х, и, действительно, к победе над инфляцией.

Тогда, сорок лет назад, могло показаться, что победа была временной, но с тех пор инфляция ни разу не возвращалась к уровням 1970-х

Политика Волкера переключила американскую экономику в новый режим, заложив фундамент для быстрого роста, сначала в 1980-х при Рейгане, а потом в 1990-е при Клинтоне. В 1987 Волкер, разочарованный тем, что правительство Рейгана финансирует дефицит бюджета за счёт быстрого роста госдолга, не стал переназначаться на третий срок". ​

Независимый арбитр

После окончания работы Волкера в ФРС к нему обращались как к арбитру, обладающему строгой репутацией.

Он возглавлял комиссию по урегулированию спора между швейцарскими банками, где хранились средства жертв Холокоста, и семьями жертв.

Волкер возглавлял расследование коррупции в программе ООН "Нефть в обмен на продовольствие", существовавшей в бытность Саддама Хусейна иракским лидером.

"Правило Волкера"

Волкер был экономическим советником президента Барака Обамы, и после финансого кризиса в США 2007-2009 годов предложил схему, как избежать повторения подобных кризисов в будущем.

Кризис был вызван тем, что банки спекулировали средствами на высокорискованных сделках, не обеспеченных должным образом. "Правило Волкера" ограничивало эти возможности банков.

"Основная идея состоит в том, чтобы снизить системные риски, возникающие когда банки, в погоне за краткосрочной прибылью, оказываются вовлечены в слишком большой обьём рискованных операций", — объясняет Сонин.

После Великой депрессии в США был принят закон Гласса-Стигала, отделявший коммерческие банки от инвестиционных, и тем запрещавшие банкам рисковать деньгами вкладчиков. Однако в 1999 году этот закон был отменен, и крупные банки вскоре стали активно участвовать в крупных операциях с активами. Непосредственно к кризису привели необеспеченные кредиты под жилье, но, как указывал Волкер, проблемой были именно сложные операции с активами вокруг этих кредитов.

При президенте Дональде Трампе, который проводит политику дерегуляции экономики, "правило Волкера" для банков было несколько упрощено.