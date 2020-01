NYT: Минюст США расследует давнюю утечку из ФБР в прессу

Минюст США проводит расследование из-за утечки секретной информации о документе, который связан с Россией. Прокуроры выясняют причастность к утечке бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники. По их данным Коми мог нелегально передавать конфиденциальную информацию прессе.

Собеседники газеты рассказали, что прокуроры проверяют две публикации в 2017 году – в газетах The New York Times и The Washington Post. В материалах говорилось о документе российской разведки, который якобы перехватили хакеры из Нидерландов и передали ФБР. Наличие документа хранилось в секрете, пишет The New York Times.

Источники утверждают, что в перехваченном документе была переписка представителя фонда Джорджа Сороса "Открытое общество" с одним из членов Палаты представителей Конгресса США. Представитель Конгресса, как утверждается писала, то генпрокурор не допустит расследования в отношении кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон из-за использования личной электронной почты в служебных целях. В 2016 году Коми на основании этого документа заявил, что оснований для предъявления Клинтон нет, сообщает газета.

Журналисты отмечают, что дело об утечке такой давности может быть политически мотивированным. Что стало причиной для начала расследования, неясно.

Джеймс Коми был уволен с поста директора ФБР в мае 2017 года. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом Дональда Трампа и Кремлём следователи не нашли. При этом Мюллер не пришёл к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию.

В докладе перечислен ряд ситуаций, которые, по мнению команды Мюллера, потенциально могут содержать в себе признаки воспрепятствования правосудию. Речь идёт об указании Трампа подготовить увольнение самого Мюллера (юрисконсульт Белого Дома отказался выполнять это поручение), обстоятельствах увольнения директора ФБР Джеймса Коми и других попытках президента взять расследование под контроль.

Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.