В жилом доме в Москве произошёл взрыв. Погиб один человек

В девятиэтажном жилом доме в районе Чертаново на юге Москвы произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Городское управление МЧС сообщило, что в доме произошел пожар, не упоминая взрыв. Погиб один человек, ещё одного удалось спасти.

Общая площадь пожара составила около 30 квадратных метров, причина возгорания выясняется, заявили РБК в пресс-службе МЧС по Москве.



По словам источника "Интерфакса", за медицинской помощью обратились два жильца дома, судьба еще одного неизвестна, его начали искать.

Baza сообщает, что, по предварительной информации, в доме произошло несколько взрывов. Очевидцы рассказали изданию, что рядом с местом происшествия пахнет порохом. По данным источника ТАСС, взрывом выбило окна на четвертом и пятом этажах здания.