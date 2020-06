Сказ о теневом государстве. Андрей Остальский – о книге Люка Хардинга

Британский журналист и специалист по России Люк Хардинг взорвал небольшую информационную бомбу своей только что вышедшей книгой под названием "Теневое государство". А заодно задал мне лингвистическую загадку: как точно и грамотно перевести на русский повсеместно известное нецензурное выражение?

Понятно, что буквальное значение этих двух слов знакомо чуть ли не каждому. Но дело в контексте, а он таков: Хардинг цитирует бывшего офицера британской спецслужбы, считающего, что вызывающе небрежная маскировка покушения на Сергея и Юлию Скрипалей в марте 2018 года была нарочно задумана как крайне резкий и почти открытый вызов Лондону. "Такое невозможно было скрыть. Это должно было стать известно. Значит, – сказал разведчик в доверительном разговоре с автором книги, – это было послание британскому правительству и руководителям ее спецслужб, послание из двух слов: Fuck you!"

Выражение в данном случае означает крайнюю неприязнь, и смысл его: "Я могу с вами сделать все, что захочу, хоть… – а вот вы мне ничего за это не сделаете". Но по-русски буквальный перевод прозвучал бы особенно грубо, в то время как вариант английский настолько широко употребим, что уже почти за мат не считается, хотя при этом передает высокий накал страстей.

Похожую мысль развивает и еще один бывший офицер спецслужб, широко (некоторые скажут: скандально) известный Кристофер Стил. "Путин, – заявил он, – хотел опозорить и унизить Великобританию и запугать другие страны, чтобы те не смели мешать осуществлению его аморальной повестки дня". Стил в своё время наделал много шума досье о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, показывающим президента Трампа в, мягко говоря, нелестном свете. Республиканцы резко критиковали этот документ, напоминая, что он был подготовлен по заказу Демократической партии и потому не может считаться объективным источником информации (сам Стил возражает, что, вне зависимости от заказчика, он выполнил свою работу честно и профессионально). Теперь он дал письменные показания комитету Палаты общин по разведке, в которых утверждает, что и в британской политике, и в частности в референдуме о Брекзите, Кремль также оставил глубокий след.

Хардинг не только лично общался со Стилом, но и получил возможность ознакомиться с его показаниями, которые до сих пор оставались тайной, наряду со всеми другими материалами, вошедшими в доклад комитета о российском вмешательстве во внутренние дела Великобритании. Доклад был приготовлен уже давно, в октябре прошлого года, но правительство Бориса Джонсона до сих пор его так и не опубликовало, ссылаясь на необходимость проверки текста на предмет содержания в нем секретных сведений.

Оппозиция и пресса подозревают: правительству есть что скрывать. Стил фактически обвинил британские власти в слабости, в том, что они сначала не хотели разбираться с досье с обвинениями в адрес Трампа, не желая обидеть американского президента, а потом боялись предать гласности и информацию о российском вмешательстве в Британии, чтобы не признавать роль Москвы в финансировании кампании за выход из ЕС. "В данном случае политические соображения возобладали над интересами национальной безопасности", – написал Стил.

От Солсбери до Хельсинки, от Вашингтона до Украины Кремль пытался перестроить политику по своему образу и подобию, в результате чего на карту поставлено будущее западной демократии

Бывший разведчик предупредил парламентариев, что "путинская Россия представляет собой потенциально более значительную угрозу Великобритании и её образу жизни, чем терроризм… На сегодняшний день ни одна террористическая группа не смогла успешно применить на территории Соединенного Королевства оружие массового поражения, ни ядерное, ни химическое. Россия применила и то, и другое". И добавляет: "Если не оказать сопротивление этому наступлению, то режим Путина мало перед чем остановится, чтобы достичь своих целей… Отсутствие эффективного отпора cо стороны Великобритании и других стран его только подзадоривает". Стил затем перечисляет моменты "смены парадигмы", которые шокировали и оскорбили западные правительства. Это уничтожение нефтяной компании ЮКОС, отравления Александра Литвиненко и Скрипалей, а также вторжения в Грузию и Украину. Он также упомянул о вмешательстве России в американские выборы. "В каждом случае реакция Запада была крайне ограниченной, и Москва воспринимает это как признак слабости", – цитирует Хардинг бывшего разведчика.

По словам Стила, Путин и его соратники питают особое чувство к Великобритании, своего рода любовь-ненависть. "На Британских островах спрятано огромное количество незаконно нажитых российскими вельможами богатств; в то же время в Лондоне образовалась влиятельная эмигрантская община, которую Кремль воспринимает с большим подозрением". Особенно беспокоит Стила "постепенная и тонкая эрозия норм британской жизни, коррумпирование политических партий". Российская элита, считает он, добилась мощного присутствия в Лондоне благодаря своим щедрым расходам и инвестициям в британскую экономику. Британские юристы, бухгалтеры, агенты по торговле недвижимостью и лоббисты – все они помогали российским олигархам проникнуть в политическую и деловую жизнь Великобритании. Многие из них стали "соучастниками операции по коррумпированию и дестабилизации, осуществляемой Кремлем".

Естественно, Кристофер Стил – далеко не единственный и даже не главный источник, которым пользовался Хардинг. Он опирался на свои собственные впечатления и обширные материалы, собранные за долгие годы работы в России в качестве корреспондента газеты The Guardian. Харлинг взял интервью у множества политиков, дипломатов, разведчиков и контрразведчиков. Это подробный обстоятельный и хорошо аргументированный рассказ о роли российского вмешательства в то, что происходит на Западе в последние годы. Полное название книги – Shadow State: Murder, Mayhem, and Russia's Remaking of the West ("Теневое государство: Убийства, сеяние хаоса и переделка Запада Россией"). "Эта книга, – говорится в издательской аннотации, – рассказывает о том, как российские шпионы могли повлиять на президентские выборы в США в 2016 году и поддержали кампанию, которая привела к Брекзиту, как они лгали, обманывали и убивали, чтобы добиться своих целей. От Солсбери до Хельсинки, от Вашингтона до Украины Кремль пытался перестроить политику по своему образу и подобию, в результате чего на карту поставлено будущее западной демократии".

В рецензии на книгу обозреватель шотландской газеты Scotsman Стюарт Келли пишет, что Хардинг "распутывает паутину финансов, шпионажа, организованной преступности, двуличия, спекуляций, высокомерия и вульгарности… даже Диккенс не смог бы придумать такую серию интриг в стиле Макиавелли". В Британии вообще трудно найти газету, обошедшую книгу Хардинга своим вниманием. Обозреватель The Observer Ник Коэн, например, выделяет отрывок, в котором рассказано о том, на кого Москва делала ставку в попытках проникнуть в глубины британского политического истеблишмента. Этих людей Коэн называет "полезными идиотами", используя известное ленинское выражение. Какое-то время казалось, пишет он, что оружием, с помощью которого можно ослабить Британию, будут левые: "Лидер лейбористов Джереми Корбин уклонился от возложения ответственности на Россию за отравления в Солсбери. Путин привечал на черноморских курортах его главного советника и идеолога Шимуса Милна. Но вскоре Россия поняла, что истинная опасность для Запада исходит с крайне правого фланга. Кампания за выход Британии из ЕС была крайне правым явлением в том смысле, что она превзошла Марин Ле Пен во Франции и Маттео Сальвини в Италии в своей еврофобии и оказалась единственной политической силой в Европе, имевшей реальный шанс расколоть Европейский союз".

Ещё один сюжет книги – деятельность российского посольства в Лондоне. Оно смогло создать организацию прикрытия под названием "Консервативные друзья России", с помощью которой заманивало на дипломатические приёмы влиятельных лиц, включая Кэрри Симондс, ставшую матерью очередного ребенка Бориса Джонсона, и Мэтью Эллиотта, руководителя кампании "Голосуйте за выход [из ЕС]". При этом, заключает Коэн, вовсе не следует, что Джонсон – российская марионетка. В 2018 году он говорил о том, что главной его ошибкой было поверить, что с Путиным можно иметь дело. "Но обозреватели скажут: и что с того? Россия сделала свое дело в 2016 году, и Брекзит превращает Британию в не имеющую никакого значения страну", – подводит печальный итог Ник Коэн.

Об одной из предыдущих книг Хардинга The New York Times писала, что она читается как "смесь шпионского романа Джона Ле Карре с сюжетами Франца Кафки". То же самое можно было бы сказать и о "Теневом государстве". Предыдущие книги, в том числе "Мафиозное государство" (она была посвящена социально-политической архитектуре современной России), неизменно становились бестселлерами и переводились на многие языки. Хардинг, кстати, вошёл в современную историю ещё и тем, что стал первым после окончания холодной войны корреспондентом, визу которого Москва аннулировала за критические публикации.

Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор

