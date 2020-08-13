"Бей большевика!" Как на Висле была остановлена мировая революция

"Герои! Вы нанесли атаковавшей нас белой Польше сокрушающий удар. Тем не менее преступное и легкомысленное польское правительство не хочет мира... Сейчас, как и в первый день войны, мы хотим мира. Но именно для этого нам необходимо отучить правительство польских банкротов играть с нами в прятки. Красные войска, вперед! Герои, на Варшаву!"

С таким приказом за номером 233, больше похожим на воззвание, обратился к красноармейцам председатель Реввоенсовета Республики (высшего органа военного управления Советской России) Лев Троцкий. Приказ был издан 14 августа 1920 года. К тому времени бои под Варшавой шли уже несколько дней. Решающее, как думали большевистские командиры, наступление на польскую столицу началось 12-го. Днем позже красноармейцы выбили польские части из городка Радзимин всего в 23 км от Варшавы. На улицах столицы Польши строились баррикады, а некоторые добровольцы из числа горожан, в первую очередь варшавские студенты, отправлялись на войну на трамвае: конечная остановка одного из маршрутов находилась на окраине, прилегавшей к прифронтовой полосе. "Каждый поляк – вперед, в штыки!", "Бей большевика!" – взывали к патриотизму граждан расклеенные по городу плакаты.

Битва за Варшаву, столетие которой отмечается в эти дни, известна как "Чудо на Висле". Мало кто знает, что придумали это название польские оппоненты тогдашнего лидера страны Юзефа Пилсудского, и было оно ироническим: мол, попавшему впросак с войной на востоке "начальнику государства" (так звучал официальный титул Пилсудского – Naczelnik Państwa) помогло только чудо. Но ирония быстро улетучилась, и "чудо" стало скорее восхищенным обозначением невиданного поворота в войне, у которого были и свои причины, и свои авторы. Варшавская битва решила исход советско-польской войны в пользу Польши и, по мнению многих историков, предотвратила мощный международный революционный пожар, который в 1920 году всё еще был главной целью большевиков.

Белый орел и красная звезда: хроника конфликта В ноябре 1918 года в результате поражения Германии и Австро-Венгрии в Первой мировой войне и распада Российской империи Польша восстанавливает свою независимость. Во главе государства становится многолетний лидер вооруженной борьбы за независимость, бывший социалист и революционный боевик Юзеф Пилсудский (1867 – 1935). Четких границ новое государство не имело. Они определились в 1918 – 1921 годах в результате ряда решений держав Антанты и вооруженных конфликтов Польши с соседями – Германией, Чехословакией, Украиной, Литвой и большевистской Россией. Противостояние польских и большевистских сил на территории нынешних Беларуси, Литвы и Украины началось в 1919 году. Обе стороны долгое время избегали полномасштабного конфликта, предпринимались попытки мирных переговоров. Польша имела контакты и с российским Белым движением, но на какие-либо договоренности ни с красными, ни с белыми не пошла. В апреле 1920 года Польша заключила соглашение о союзе с почти разгромленной в ходе гражданской войны Украинской народной республикой. Началось наступление польских и украинских сил против большевиков, в мае поляки ненадолго заняли Киев. В результате контрнаступления Красной армии, перебросившей на польский фронт свои основные силы, в том числе 1-ю Конную армию Семена Будённого, польские войска были отброшены на запад и отступили ко Львову и Варшаве. Это была последняя в истории Европы война, в ходе которой происходили крупные кавалерийские сражения. Действия обеих сторон отличались жестокостью по отношению к мирному населению – сильным художественным свидетельством, подтверждающим это, стал сборник рассказов Исаака Бабеля "Конармия". В августе 1920 года в результате несогласованности действий Западного и Юго-Западного фронтов советских войск в их расположении наметилось уязвимое место. 6 августа польский главнокомандующий Пилсудский утвердил план контрнаступления, предусматривавший неожиданный удар во фланг красным с плацдарма у реки Вепш неподалеку от Варшавы. В результате этого наступления и упорных оборонительных боев на подступах к Варшаве поляки переломили ход войны, отбросив противника на несколько сот километров на восток. Часть советских войск пересекла границу Германии, где была интернирована. Потери сторон убитыми, ранеными и пленными составили: Польша и УНР – свыше 40 тысяч человек, РСФСР и УССР – более 100 тысяч. В сентябре 1920 года в Риге начались мирные переговоры. В марте 1921 года был подписан Рижский мир, разделивший Украину и Беларусь между Польшей и советскими республиками.

Об историческом значении "чуда на Висле" и советско-польской войны, о месте событий столетней давности в исторической памяти поляков Радио Свобода беседует с польским историком Лукашем Каминьским, бывшим директором Института национальной памяти Польши, президентом международного проекта "Платформа европейской памяти и совести":

– Была ли неизбежной война между Польшей, восстановившей свою независимость после 120 лет нахождения под властью трех империй, и Советской Россией?

– Думаю, да. Большевики ведь ставили перед собой задачу не только овладеть Россией – а в 1920 году они уже явно побеждали в Гражданской войне, – но и устроить мировую революцию, по крайней мере "поджечь" Европу. Это очень важный фактор. Кроме того, тут можно видеть продолжение давней польско-российской борьбы за ряд территорий, ныне составляющих Украину, Беларусь, Литву. И еще один очень важный момент – союз, заключенный Польшей с украинским правительством атамана Петлюры. Именно он стал причиной польско-украинского наступления против большевиков весной 1920 года. Бои между польскими войсками и Красной армией шли и раньше, в 1919 году, однако не были интенсивными. Но в совокупности можно сказать, что да, столкновение было неизбежным.

– Почему в 1919 году, когда войска белогвардейского командующего генерала Деникина вели наступление на Москву с юга России, польский лидер Юзеф Пилсудский не стал договариваться с Деникиным о союзе – хотя такой союз мог бы привести к поражению большевиков? Польша видела в красных меньшее зло, чем в белых с их великодержавными настроениями?

– Пилсудский знал, что Деникин и русское Белое движение в целом ориентируются на державы Антанты, особенно на Францию. Но и Польша претендовала на звание главного союзника Франции на востоке Европы. Так что здесь был и момент внешнеполитической конкуренции. Конечно, Пилсудскому не нужна была сильная большевистская Россия в качестве восточного соседа. Поэтому он делал ставку на создание ряда государств, которые играли бы роль буфера между Польшей и Россией, неважно, красной или белой. Вот почему столь существенную роль во внешней политике Варшавы тогда играла Украина. Одно время у Пилсудского были федералистские планы в отношении Украины, Беларуси, Литвы, потом он от них отошел, но идея дружественных Польше государств на востоке осталась. Отсюда союз с Петлюрой, несмотря на то, что отношения Польши и Украины были напряженными, между ними с ноября 1918 года и до лета 1919-го шла кровопролитная война.

Пилсудский делал ставку на создание ряда государств, которые играли бы роль буфера между Польшей и Россией

– Насколько искренним был этот польско-украинский союз – или это была скорее тактическая необходимость с обеих сторон, причем польская сторона была значительно сильнее своего партнера?

– Со стороны Пилсудского, насколько я могу судить, исходя из сохранившихся свидетельств и документов, это был вполне серьезный шаг. Отсюда и наступление на Киев, с которого началась полномасштабная польско-советская война. Всё это находилось вполне в рамках политической стратегии, о которой я упомянул ранее. В интересах Польши было создание украинского государства – конечно, с "хорошей" с польской точки зрения границей между Украиной и Польшей. (По условиям Варшавского договора между Польшей и Украинской народной республикой, заключенного в апреле 1920 года, Украина уступала Польше большую часть территории Галиции, что вызвало резкую критику в адрес Петлюры со стороны многих деятелей украинского национального движения. – РС).

– Почему польское наступление провалилось? Киев взяли, значительную часть Украины заняли, но потом началось контрнаступление Красной армии, и поляки отступали до самой Варшавы. В чем была причина?

– Произошла недооценка сил противника. Польское командование считало, что Красная армия на тот момент, утомленная Гражданской войной, не способна развернуть столь масштабную операцию. В общем, плохое планирование и недостаток подробной разведывательной информации.

– Если говорить о "Чуде на Висле" как решающем сражении той войны, то кто был автором польской победы – кроме самих солдат, разумеется? Был ли план операции гениальной находкой Пилсудского – или есть правда в возникших вскоре после битвы слухах о том, что польскому командующему помог (или даже просто составил весь план) глава французской военной миссии генерал Вейган?

– Дебаты на эту тему действительно начались в Польше уже в 1920-е годы. За этим стояли политические обстоятельства. Польские правые, противники Пилсудского, пропагандировали идею о том, что автором плана был генерал Вейган или польский генерал Розвадовский, в тот момент начальник Генерального штаба. Факты состоят в том, что, действительно, французская миссия выступила с предложением конратаки под Варшавой – но куда более ограниченной по масштабам, чем та операция, которая была в итоге проведена. Более того, у французов были возражения против итогового польского плана, они не верили в успех столь крупного контрудара. План Розвадовского тоже во многих деталях отличался от одобренного Пилсудским. Можно сказать, что идея контрнаступления родилась не только в голове польского главнокомандующего, но он внес наибольший вклад в разработку этого плана и может считаться его основным автором.

– Чем объясняется столь феноменальный успех польских войск в этой битве, решившей исход войны? Красная армия покатилась на восток, и в считанные дни фронт из-под Варшавы переместился обратно на территорию Беларуси...

– Там было несколько факторов. Например, разведка: полякам удалось взломать коды, с помощью которых общались по радиосвязи командование и подразделения большевиков. Поэтому в августе 1920 года, в отличие от начала войны, польский Генштаб был очень хорошо информирован о ситуации по другую сторону фронта.

Кроме того, важнейшую роль сыграл масштаб общенациональной мобилизации, под ружье встали практически все, кто мог, и главное – удалось найти вооружение и боеприпасы для этих новых частей, вступивших в бой под Варшавой. Это произошло благодаря помощи ряда других стран, в частности, Венгрии. Тухачевский был этим неприятно удивлен: он не рассчитывал, что у поляков найдутся силы на то, чтобы бросить в бой новые полноценные подразделения. Ведь польское государство на тот момент было на самом деле очень слабым и бедным.

Под ружье в Польше встали практически все, кто мог

Ну и последнее: одной из причин успеха поляков стал... предшествующий успех большевиков. Красная армия в июне-июле продвигалась так быстро, что линии ее снабжения и коммуникации крайне растянулись и оказались под угрозой. План, который привел к победе в Варшавской битве, собственно, заключался в ударе, который позволил эти линии перерезать и поставить под угрозу окружения большую группировку противника.

– В Польше в период войны с Советами не появилось "пятой колонны", хотя большевики рассчитывали на восстание польского пролетариата против "белопанского" правительства и даже создали некие рудиментарные органы власти будущей коммунистической Польши во главе с Феликсом Дзержинским и Юлианом Мархлевским. Почему эти планы сорвались, а уровень коллаборации с большевиками был минимальным?

– Советы недооценили силу национального чувства граждан Польши, которая только что восстановила свою независимость. Патриотический подъем был очень велик, и рабочие и крестьяне тут не являлись исключением. Самой популярной левой партией в стране являлась Польская социалистическая партия (PPS), выходцем из которой был и Пилсудский. Это была марксистская партия, выступавшая за социальные преобразования, но в то же время патриотическая, в программе которой важнейшим пунктом стояла независимость Польши. Другой важный момент: восстановленная новая Польша провозгласила уже в конце 1918 года программу социальных реформ, чтобы помочь бедным людям, трудящимся. Многие из этих планов так и остались нереализованными, но люди видели определенную волю со стороны правительства, надеялись на перемены и ждали их от властей своей страны, а не от большевиков. Поэтому поддержка радикальных левых идей в Польше была очень небольшой.

– Об одной исторической проблеме, касающейся польско-советской войны, в России до сих пор часто говорят. Это судьба пленных красноармейцев, многие из которых погибли в польских лагерях – как утверждают некоторые российские историки, в результате бесчеловечного обращения. Иногда эту трагедию ставят на одну доску с Катынским преступлением. Что по этому поводу думают и пишут польские историки?

– Это правда: во время пребывания в польском плену умерли примерно 19 тысяч советских военнослужащих. (Российские оценки этих потерь заметно выше – утверждается, что погибли от 60 до 83 тысяч красноармейцев. – РС). Главный вопрос касается причин их смерти: была ли она вызвана намеренными действиями польских властей или общими неблагоприятными условиями? Польские историки склоняются ко второй версии. Она подтверждается и многими документами: пленные умирали прежде всего от инфекционных и других болезней и некачественного питания – но в те же годы, очень неблагополучные и голодные, от тех же причин умерли и сотни тысяч поляков.

– Какое место занимает в польской исторической памяти "Чудо на Висле" и советско-польская война в целом? Историю часто политизируют – можно ли сказать, что 1920 год как-то вписан в контекст нынешних российско-польских отношений, которые сейчас, я бы сказал, даже не прохладные, а ледяные?

Основные противоречия между Польшей и Россией по поводу истории касаются всё же других событий

– Это важная часть польской исторической памяти. Тем более что в коммунистический период официально об этой победе не вспоминали, она жила на уровне памяти частной, семейной. Большинство поляков, конечно, имеют общее представление о том, что случилось в 1920 году. Но есть более близкие и более важные для нынешних поколений события – скажем, Варшавское восстание 1944 года или эпопея "Солидарности". Играет свою роль и то, что больше нет живых свидетелей "чуда на Висле" и той войны. В то же время 1920 год занимает особое место для нас как дата крупной победы – а на победы история ХХ века для Польши была небогата. Что касается нынешней исторической политики, то здесь основные противоречия между Польшей и Россией касаются всё же других событий – прежде всего связанных со Второй мировой войной, особенно с ее началом, нацистской и советской агрессией против Польши в сентябре 1939 года, а также с установлением коммунистического режима в нашей стране, – говорит польский историк Лукаш Каминьский.

О том, как отмечают столетие "Чуда на Висле" в сегодняшней Польше, из Варшавы специально для Радио Свобода передает корреспондент русской службы Польского радио Дарья Юрьева:

– Лозунг празднования столетия Варшавской битвы – "Польская победа ради свободы Европы". В середине июля Сейм – нижняя палата парламента – принял резолюцию в ознаменование победы над большевиками: "Войско Польское во главе с маршалом Юзефом Пилсудским спасло не только суверенитет нашей родины, но и демократический порядок всей Европы. Остановив наступление Красной Армии на Запад, поляки предотвратили распространение коммунистической революции на Европу и тем самым уничтожение западной цивилизации", – сказано в документе.

Подготовка к масштабным празднованиям началась за долго до памятной даты. Учреждения, подконтрольные министерству культуры Польши, получили в этом году дополнительно около 680 тысяч евро на торжества по случаю столетия победы в Варшавской битве. Со второй половины июля по всей стране проходят многочисленные выставки и мероприятия. Однако коронавирус внес свои коррективы, многое пришлось отменить вовсе либо организовывать заново: сократить количество участников или вообще отказаться от гостей, какую-то часть запланированных акций провести онлайн.

Мероприятия по случаю столетия "Чуда на Висле" будут длиться с 14 по 16 августа. Эти дни в Польше выходные. Центральная часть празднований запланирована на 15 августа, День Войска Польского – один из важнейших государственных праздников. Ключевым событием должен был стать традиционный военный парад в столице. Хотя изначально власти и заявляли о намерении его провести, но из-за рекордного роста количества заразившихся Covid-19, которое регистрируется в Польше с начала августа, министерство обороны решило отменить его.

Кульминацией торжеств, по словам министра культуры Польши, станет показ мультимедийного шоу "1920 год. Мы благодарны героям" на Национальном стадионе в Варшаве. Шоу будет транслироваться по Польскому общественному телевидению TVP.

Кроме того, власти решили увековечить столетие "Чуда на Висле" целой сетью новых музеев по всей стране. Министерство культуры реализовало приблизительно 80 музейных проектов, 30 из которых – это модернизация существующих музеев. Более 55 млн евро пошло только на строительство музея маршала Пилсудского в городке Сулеювек, вблизи Варшавы (там у Пилсудского в 1920-30-х годах был загородный дом). Строительство длилось три с половиной года, а торжественное открытие должно состояться 14 августа. Будет построен также музей, посвященный самой Варшавской битве – в деревне Оссув недалеко от Варшавы.

В столице установят памятник Варшавской битве 1920 года. Власти провели конкурс, в котором приняло участие 58 проектов. Победил проект польского архитектора Мирослава Низё. Он представляет собой высокий, скрученный по часовой стрелке обелиск среди фонтанов. Это пространство будет окружено стеной. Главный архитектор Варшавы, председатель жюри конкурса Марлена Хаппах отметила, что "эта форма умело подчеркивает цивилизационное, а не только военное значение Варшавской битвы. Исторический триумф обретёт свое значимое место в панораме города".

К празднованию подготовились и историки. Архив новейшей истории запустил сайт, посвященный Варшавскому сражению. Кроме польскоязычной версии, информацию на нем можно будет прочитать на английском, немецком, французском, русском, украинском и венгерском языках. Также будет издан альбом "1920 год в иллюстрациях и документах" с предисловием президента Польши Анджея Дуды. Историкам и людям, интересующимся этими событиями, стоит обратиться внимание на публикацию исторического атласа с картами сражений 1920 года.