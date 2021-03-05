Журналист Родин сообщил о закрытии программ после письма Путину

Журналист Михаил Родин сообщил, что его исторические программы "Родина слонов" и Proshloe, выходившие на радио "Говорит Москва", закрыли по требованию главного редактора радиостанции Романа Бабаяна.

В заявлении, опубликованном на ютьюбе, Родин рассказал, что Роман Бабаян не скрывает, что это случилось из-за письма журналиста президенту с критикой так называемого закона о просвещении. По мнению главного редактора радиостанции, Родин нарушил журналистскую этику, подписавшись ведущим "Говорит Москва" и не согласовав это с ним, рассказал Родин. При этом он отметил, что "никаких юридических обязательств согласовывать такие подписи" у него нет. "И если какая-то этика здесь и нарушена, то только личная сервильная этика Романа Бабаяна", - считает журналист.

По словам Родина, формальным поводом для закрытия программы стал его отказ подписать дополнительные соглашения к договору авторского заказа. Журналист заявил, что они были датированы задним числом (до его письма к Путину) и включали в себя запрет на "использование информации о себе и своем опыте, связанном с участием в создании программ" на радио "Говорит Москва".

Журналист отметил, что с 2015 года, когда в эфир вышла передача "Родина слонов", он ни разу не согласовывал темы или героев программы, а также ни разу не спрашивал разрешения называться ведущим "Говорит Москва".

Открытое письмо Родина Владимиру Путину было опубликовано 20 января на сайте исторического журнала Proshloe, главным редактором которого он является . В письме Родин призвал не допустить принятия поправок о просветительской деятельности в закон об образовании.

Поправки были внесены в Госдуму в ноябре и уже приняты в первом чтении. Они предлагают разрешить просветительскую деятельность только по согласованию с властями, чтобы избежать вмешательства "антироссийских сил".

Президиум Российской академии наук призвал отозвать законопроект, заявив, что он затормозит популяризацию науки. Ученые попросили Госдуму отклонить законопроект. Астрофизик Сергей Попов создал петицию на Change.org, которая уже собрала 230 тысяч подписей.