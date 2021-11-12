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В Чечне запретили продавать книгу о дружбе двух мальчиков

Ахмед Дудаев

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев выступил с требованием запретить в республике продажу книги Медины Мирай "Синтонимы", которая рассказывает о дружбе двух мальчиков и их обучении в школе магии.

По мнению Дудаева, книга пропагандирует "абсолютно аморальный образ жизни, идущий в разрез с чеченскими традициями и обычаями". Министр выступил с видеообращением на своей странице в инстаграм.

Медина Мирай, молодой автор (родилась в Майкопе в 2000 году), пишущий в жанрах фэнтези и янг-эдалт (литература для подростков). Её проза сочетает фантастические сюжеты и открытый диалог на тему ЛГБТ, абьюза, буллинга.

  • Власти Чечни на регулярной основе преследуют представителей ЛГБТ-сообщества в республике. Информация об этом содержалась в докладе австрийского эксперта Вольфгана Бендека для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он напрямую связал кампанию против чеченских геев с позицией как республиканских, так и федеральных властей. В числе ответственных за преследования он назвал лично Рамзана Кадырова и председателя парламента Чечни Магомеда Даудова.
  • Правозащитные организации, ООН, Евросоюз, США призвали власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Министерство юстиции России после проверки заявило, что не обнаружило в Чечне ни геев, ни нарушений их прав.
  • Европейский совет ввел санкции против России из-за пыток представителей ЛГБТ-сообщества и критиков власти. Ограничительные меры касаются бывшего начальника полиции города Аргуна Аюба Катаева и вице-премьера Чечни, командира СОБР "Терек" Абузайда Висмурадова по кличке "Патриот".

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