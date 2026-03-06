Киев и Москва обменялись военнопленными в формате "300 на 300"

Украина и Россия провели второй этап обмена военнопленными по формуле "500 на 500". 5 марта на родину вернулись по 200 украинских и российских военнослужащих. 6 марта стороны обменяли ещё по 300 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, помимо 300 военнослужащих, Киеву удалось вернуть двух гражданских украинцев.

Координатор правозащитного движения "Наш выход" Ирина Крынина сообщила "Новой газете Европа", что 54% военных, которые вернулись в Россию, попали в плен в 2025 году, а 43% – в 2024 году.

"Многих из них по возвращении в Россию может ждать разочарование: вместо родного дома их ожидает казарма в подмосковной воинской части, а затем отправка обратно в свои части и снова на фронт. В "Наш выход" обратились уже сотни россиян, чьи близкие были обменяны ранее и командование снова пытается отправить их воевать", – отметила она.

Обмен проходит в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Женеве.