"Бандитская игра престолов". Соцсети о гибели Пригожина

Евгений Пригожин, безусловно, был главным героем российских новостей в этом году, но, кажется, эта стала последней. Вечером в среду самолёт, на котором Пригожин летел вместе со своим ближайшим соратником Дмитрием "Вагнером" Уткиным, разбился в Тверской области. По одной версии, самолет был сбит системой ПВО, по другой – упал после того, как на борту сработало взрывное устройство.

Разумеется, Пригожин так зарекомендовал себя в качестве тролля, что далеко не все верят в реальность случившегося.

Сергей Пархоменко:

Я бы оценил вероятности ровно пополам:

– демонстративное убийство ровно через 2 месяца после путча

– попытка скрыться, посадив в самолет человека с фальшивыми документами на имя Пригожина (а сам сейчас закапывается где-нибудь на Филиппинах или в Парагвае).

Михаил Шевелёв:

Действительно покинул нас Е.В. Пригожин, или это побег, станет ясно очень скоро. Единственной надежной гарантией его существования были те три тонны компромата, которые он накопил за свою богатую биографию – сколько брали, с кем пилили, куда выводили. Там – все Рублево-Успенское шоссе, полным списочным составом. Если это увлекательное чтение сейчас потечёт, это будет означать две вещи. Во-первых, что Евгений Викторович в самом деле сменил дислокацию. А во-вторых, что нашёлся кто-то, кого публикация этого добра совсем не пугает. Скорее, наоборот, радует. Ждём бенефициара. Или появления человека, похожего на Пригожина, где-нибудь в Нигере.

Борис Овчинников:

Версия о том, что Пригожин инсценировал свою смерть, прямо таки напрашивается – учитывая его двойников, обилие паспортов, ну и вообще загадочность и авантюрность персонажа.

Но инсценировка с вовлечением в нее ПВО? Не верю. Конечно в России все сильно прогнило, но надеюсь не настолько, чтобы можно было прийти к командиру батареи ПВО и договориться сбить легально летящий частный самолет.

Денис Юдин:

Однако, если и правда российская ПВО грохнула бизнес-джет с Пригожиным, то это в чём-то сравнимо с самим пригожинским маршем. Внутриэлитные разборки с применением частных армий и тяжёлого вооружения – новый уровень стабильности ).

Часть Z-комментаторов предсказуемо пытаются списать убийство Пригожина на Запад и Украину.

Сергей Марков:

Это точно Украина убила Пригожина. Для Путина Пригожин не проблема уже. Для Шойгу Пригожин не проблема уже. Местью большие начальники не занимаются, потому что у них слишком много реальных проблем и реальных врагов. Это теракт Украины к дню независимости.

Марат Баширов:

Можно ли отрицать версии мести и подставы западных служб по Пригожину? Нет. Это вполне высоковероятная линия расследования. События на африканском континенте в Нигере создают огромную угрозу для интересов США и Франции. Переброска ЧВК "Вагнер" в Африку – не секрет. Деморализовать лидеров Африки принимавших участие в африканском форуме в Москве? Тоже цель, но тогда сейчас мы увидим это по действиям наших властей – помощь должна быть оказана вдвойне.

Евгений Поддубный:

Гибель Евгения Пригожина, других сотрудников ЧВК, которые являлись организаторами и участниками попытки вооруженного мятежа в разгар тяжелейших боевых действий , структуры информационно-психологических операций киевского режима пытаются использовать для усиления воздействия на российское общество. Информационные ресурсы, которые курируют специальные службы противника начали совершать активные вбросы дезинформации цель которых очевидна. В этом же ключе работают и мейнстримовые СМИ "коллективного запада". Органы пропаганды и информационного противоборства противника работают скоординировано.

Я просто напомню, что любые силовые действия противника "на земле" всегда сопровождаются информационно-психологическим воздействием в медийной сфере.

В целом большинство сходится на том, что устранили Пригожина по личному указанию Путина.

Фёдор Крашенинников:

Я уверен, что у Пригожина было много компромата – и на Путина, и на всех вокруг. И поэтому его не убили сразу. Думаю, эти два месяца его уговаривали все сдать кому следует – в знак морального разоружения перед всепрощающим вождем и под обещания отпустить в Африку. И как только он все сдал – его и кончили.

Татьяна Фельгенгауэр:

Путин уже военный преступник, даже ордер есть. Интересно, какой же компромат может его напрячь?

Марина Овсянникова:

Путин никогда не расправляется с неугодными сразу, по горячим следам. Он действует молча, исподтишка. Пригожин публично, на весь мир унизил Путина. Продемонстрировал всем его слабость и трусость. Сразу было понятно, что такое унижение Путин ему не простит никогда.

Илья Барабанов:

В литературе есть такое понятие как "кольцевая композиция", нас всех в школе этому учили.

Когда в 2015-2016-м годах "вагнеровцы", которых пропаганда пыталась продавать как самых эффективных штурмовиков российской армии, отстреливали пророссийских и вроде бы прокремлевских, но не вписывающихся в бюрократическую вертикаль полевых командиров вроде Мозгового, Беднова, Дремова, дальше перечисляйте сами, они вряд ли думали, что в 2023-м в роли Мозгового может оказаться их создатель Евгений Викторович. Слишком борзый, слишком не вписывающийся.

Еще в ноябре 2022-го после казни зека Нужина я впервые сказал, что Пригожин закончит тем, что его ликвидируют свои же. И потом повторил эту мысль еще раз пятьдесят в разных эфирах.

Пока мы до конца не знаем, был ли он в том самолете, и не провернул ли повар снова какой-то трюк, но все очень похоже на то, что "кольцевая композиция" свершилась. Начинал с отстрела "лишних", а в итоге сам оказался "лишним".

Экипаж жаль.

Кирилл Рогов:

Наиболее успешен Пригожин был в пиаре. Его черный телеграм и технологии астротурфинга мобилизовали миллионы пассивных любителей насилия в российском интернете. Которые стали фанатами его дикой дивизии, также во многом державшейся на пригожинском пиаре. Эта мобилизация создавала у Пригожина ощущение защищенности. Он сам поверил (как это нередко бывает) в результате в то, что было изначально технологией обмана. Во всех этих накрученных пользователей, за которыми устремлялись реальные любители кровавой свежатинки. Теперь свежатинкой оказался сам Пригожин. Какая неожиданность. Но и какая поэзия.

Смерть Пригожина (если это действительно ПВО) – это сатисфакция армии. Целый год Пригожин со своим прикормленным войском демонстрировал полное презрение к армейской корпорации. Демонстрировал, что интересы вагнеровцев и жизнь одного вагнеровца не стоит жизни пары десятков профессиональных военных. Собственно, ровно так и поступили пригожинцы во время своего бессмысленного тик-ток автопробега до Москвы – убили порядка 20 профессиональных военных. Просто, чтобы показать, что так можно. – Ну, можно так можно. И как, Пригожин, тебе самому нынешний тверской авиасалон?

Целых восемь месяцев Пригожин перед всем миром оскорблял руководство российской армии. Его оскорбления в адрес Шойгу и Герасимова носили характер непрощаемых. Ты не можешь быть главой военной корпорации, если какой-то грязный делец, блатной и поставщик школьного питания может тебя на всю страну так оскорблять.

И здесь мы подходим к самому главному. Пригожинский миф, миф вагнеровцев возник весной-летом прошлого года, когда деморализованная армия не хотела исправлять чудовищную путинскую ошибку с нападением на Украину. С помощью Пригожина Путину удалось создать успешный миф об альтернативной армии, которая может эффективно заменить регулярную и добиться результата без участия армейского руководства. Объясняя при этом всей стране устами блатного ресторатора, кто виноват в военных неудачах, гибели десятков тысяч солдат – и кого следует повесить на фонаре.

Тут мы находим ответ на интересующий всех вопрос, почему Пригожин не понес наказания сразу после мятежа и был убит вчера. На мой взгляд, есть два фактора, объясняющих этот парадокс. Во-первых, в момент мятежа раздутый при поощрении Путина пригожинский миф о вагнеровцах как истинных героях, противопоставленных "предателям" и дегенератам регулярной армии, был слишком еще свеж и нуждался в постепенной эрозии и деградации. Но главное не в этом. Главным является второй фактор. Последние два месяца (и это было еще неизвестно в момент мятежа) показали, что без всякого Пригожина Герасимов и Шойгу сумели организовать успешную (пока) оборону на оккупированных территориях, подорвавшую надежды Запада на успех украинского контрнаступления. – И за это получили голову кровного врага. Кушайте, заслужили.

Пригожин должен быть доволен в тверском лесу. Русский мир живет по тем правилам, в пропаганде которых он так блистательно преуспел. А все остальные должны заметить, что как ни помогай Путину, всегда найдутся шакалы, которым отдадут потом погрызть твою рыбью голову.

Наталья Резник:

Интересно они теперь убийства организуют. Вместе с Пригожиным еще девять человек угрохали. Ну, кто ж считает, когда для дела...

Константин Эггерт:

Мы вчера, похоже, наблюдали публичную внесудебную казнь десяти граждан РФ средствами армейской ПВО. То, что граждане были говно, для анализа ситуации неважно. Важно другое: Путин перешёл к недопустимо гротескным методам расправ с недругами. Стиль "Аль Капоне с баллистическтм ракетами" только на первый взгляд впечатляет. Российская бюрократия, которая управляет страной в повседневности, не сможет не увидеть ни этот гротеск, ни то, что начальник больше не президент, а бандит с пыточным утюгом из тех самых 90-х, от которых он всех до сих пор якобы спасает. Убийство Пригожина показало: Путин больше не политический руководитель. Кризис своей системы он не остановил, а углубил.

Анатолий Несмиян:

Убийство Пригожина – вполне рутинное событие для режима, который за время своего существования создал целый конвейер уничтожения политических противников. В этом смысле Пригожин не первый и не последний, кто будет убит.

Возможно, что его гибель запустит целую череду новых смертей, а возможно, что этим и ограничится. Но ожидать, что вчерашнее убийство что-то кардинально сдвинет и запустит бандитский вариант Игры престолов, пока нет оснований.

"Вагнер" не был никогда политической структурой, это чисто кондотьерская история, поэтому его будущее не меняется в связи со смертью Пригожина и Уткина. Перед "Вагнером" после 24 июня стоял выбор – раствориться в легальных структурах или стать полноценным наемническим отрядом на контракте у нанимателя, которого нужно будет искать и зарабатывать на его проблемах.

Сейчас второй путь еще не закрыт, но, конечно, он становится гораздо менее вероятным.

При этом стоит понимать, что столь отчаянные меры, когда в центре России сбивают гражданский самолет (и пока неясно, с помощью взрыва на борту или пришлось задействовать армейский ресурс) – это свидетельство тяжелейшего кризиса в самой правящей верхушке. Пригожин олицетворял попытку внутриэлитной революции, которая должна была взломать бетонные перекрытия, поставленные геронтократической верхушкой на пути любых социальных лифтов. В самой правящей знати невозможность продвижения вперед и вверх вызывает острое недовольство.

Отсутствие социальных лифтов даже "для своих" – характерный признак отсутствия у правящего режима механизма развития. Нормальная система всегда существует в динамическом равновесии между ее устойчивостью и развитием. Если исчезает что-то одно, система впадает в кризис, который неизбежно заканчивается ее катастрофой.

Михаил Ходорковский:

Предпоследний, о ком я стану сожалеть – Евгений Пригожин. Он меня заказывал, но жизнь, похоже, распорядилась иначе. ⁣

⁣

Тем не менее мы имеем дело с очередной внесудебной расправой. Если бы это было нормальное государство, а не шалман имени Путина, то за мятеж можно судить или амнистировать, но нельзя убивать вне судебного процесса, особенно когда человек не скрывается. ⁣

⁣

А вот в банде – только так и можно – ведь хрен знает, что он на суде мог бы наговорить.

Мария Снеговая:

Вдогонку, ещё пара мыслей по Пригожину:

– "He had it coming." Режим сработал вполне в своей логике. И интересно, что также вчера сняли Суровикина. Кроме того, по времени почти ровно 2 месяца с момента мятежа (возможно специально так готовили, Путин любит круглые даты).

– Демонстративность. Взрыв специально, чтобы сомнений не было, кто и за что это сделал.

– Скорость. Всего два месяца прошло, обычно Путин выжидает подольше. Но тут видимо скорость была важна в силу совершенно беспрецедентного масштаба того взбрыка, который учудил Пригожин.

– Личность Пригожина. Видно, что покойный не блистал интеллектом: сам факт мятежа, что поверил "договорённостям" Луки и Путина, что все вместе летели на одном (!) самолёте (ну тут уж просто напрашивались).

– За чем интересно сейчас будет наблюдать: как будут кооптировать Вагнер в МО, и так чтобы никто не пискнул.

Также активы Вагнера в Африке: наверняка начнется грызня за контроль над ними. Вообще непонятно пока, насколько контроль России в Африке сохранится, но знающие люди говорят, что это реально.

– "Ну теперь-то уж режим точно падет!", "Путину – конец!" и проч – НЕТ, режим реконсолидируется, новые вызовы масштаба Пригожина маловероятны, да и сам мятеж не ставил целью снести Путина.

Татьяна Становая:

Несколько мыслей в связи со смертью Пригожина.

1️⃣ Каковы бы ни были причины крушения самолета, все будут видеть это как акт возмездия и расправа, и Кремль не будет особенно мешать этому. С точки зрения Путина, а также многих среди силовиков и военных – смерть Пригожина должна быть уроком любым потенциальным последователям.

2️⃣ Я не вижу никаких причин, по которым Путину был бы нужен Пригожин в любом качестве после мятежа. Вопрос был только в том, сохранять ли ему жизнь: тот факт, что постепенно из-под него вывели бы все геополитические проекты, у меня не было сомнений. После мятежа Пригожин перестал быть партнером власти и не мог ни при каких обстоятельствах вернуть это статус. Он также не был прощен. Пригожин был нужен на какое-то время после мятежа, чтобы безболезненно завершить демонтаж Вагнера в России и его вывод в Белоруссию под новое начальство.

3️⃣ Пригожин не был классическим предателем: он не предавал сознательно Родину, а просто "сошел с ума", имея при этом серьезные заслуги с точки зрения Путина. Вопрос был в том, будет ли этого достаточно, чтобы дать ему жить. Проблема тут в том, что даже если на персональном уровне для Путина ответ мог бы быть положительным (что тоже не факт), то на уровне государства (то, как Путин это видит), это было бы уязвимостью. И это было. Живой, радостный, полный сил и идей Пригожин, безусловно, был ходячим источником угрозы для власти, и воплощением политического унижения Путина.

4️⃣ Для значительной части политизированной, консервативной, общественности, смерть Пригожина – заслуженный исход. Даже те, кто ему симпатизировал, во многом осуждали мятеж, считая, что это ослабляет власть в условиях войны (и они правы).

5️⃣ Смерть Пригожина – прямая угроза для всех, кто оставался с ним до конца или открыто поддерживал. Это скорее напугает, чем вдохновит на протесты. Поэтому никакой особой реакции ждать не стоит. Негодование и недовольство будет, политических последствий – нет.

Станислав Кучер:

"А что, по понятиям он все правильно исполнил", – к этой простой мысли сводятся десятки прочитанных мной комментов ветеранов разборок 90-х. В демонстративном устранении Пригожина, таким образом, и правда, ничего нового. Просто в нем – вся суть "суверенной демократии" которую за 23 года построил Путин и которую он всеми силами пытался экспортировать в Украину и в остальной "неправильный" мир. А еще – вся правда о "традиционных ценностях", на которых эта система на самом деле держится.

Дойдет ли это теперь до тех в России, кто тешил себя иллюзиями об "особом пути", "кольце врагов" и "иначе нельзя"? Не думаю, что это принципиальный вопрос. До тех, до кого не дошло после убийства Немцова, не дойдет и сейчас. Те же, кому был ненавистен Немцов и, наоборот, симпатичен Пригожин, сколько бы ни исходили злобой сейчас, были и останутся готовы жить по законам джунглей, где "кто кого поймал, тот того и поимел". А потому, смею утверждать, до тех пор, пока вожак будет в состоянии кусаться, никаких серьезных перемен в этих джунглях не произойдет.

Леонид Гозман:

1. Власть Путина укрепилась. Он продемонстрировал верхней тысяче, что его слабость в момент и сразу после мятежа была временной, что он готов и может карать своих врагов.

2. Это укрепление путинской власти носит временный характер – лишь до следующей ситуации, которая покажет его слабость и неадекватность.

3. Те люди в верхней тысяче, которые думают о необходимости замены первого лица (в собственных интересах, в первую очередь), либо откажутся от своих намерений или даже мыслей об этом, либо поймут, что, если уж действовать, то до конца. Это значит, что вероятность варианта Назарбаева уменьшается, а Павла Первого – увеличивается.

4. Уровень беспредела при внутренних разборках в российских верхах резко возрастет – им показали, как можно. Если кому-то было еще не до конца ясно, что закона нет, а есть только сила, то теперь сомневающихся не осталось.

5. Никакой "мести" со стороны сторонников или структур Пригожина не будет.